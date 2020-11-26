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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57095710571157125713>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:57

  Grand Touring написав:я сегодня сдал золотую коронку и купил отличную говядину на стейк

Повезло. У меня знакомому, который продавал золотые червонцы, ткнули в нос пистолетом и остались у него только долги. Было это, правда, лет 25 назад. Уже ни его нет, ни того, кому он был должен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:57

flyman из вас бы получился отличный пастырь, святой-отец
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:59

Vlad442 сейчас инфраструктура по золоту очень развита
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Влад, чому не розглядається варіант проживання на "малій батьківщині" в "спадщині"?

В Украине есть много хороших городов. Возьмем, например, Покровск. Живет человек в спадщине и чем занимается? Сторожем в детском садике на минималку работает? Не всех устраивает такая жизнь.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:03

  Vlad442 написав:
  UA написав:Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.

Спорный вопрос. Задним умом можно сказать, что обычному украинцу лучше было вложиться в биткойн.
Был маловероятный сценарий, что ни Ощада, ни доллара бы не стало. Рубль и сбербанк тоже в свое время казались незыблемыми.


Любите же вы однобокое освещение...

Гипотетический сценарий краха Ощада и даже доллара (Карл!) рассматриваете, а реальный факт бомбежек Донецка (со всеми вытекающими для ДРЖН) - нет. О реальных фактах краха строительных пирамид общей суммой этак 5-7 млрд долларов тоже, почему-то, забыли...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:04

  Grand Touring написав:Vlad442 сейчас инфраструктура по золоту очень развита

Никогда не интересовался золотом. Не представляю, как можно спать спокойно, храня дома, или даже в ячейке, сумму эквивалентную нескольким квартирам.

Плюс отсутствие ежемесячного дохода. Приятно, когда квартира полностью окупилась арендой.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Любите же вы однобокое освещение...

Гипотетический сценарий краха Ощада и даже доллара (Карл!) рассматриваете, а реальный факт бомбежек Донецка (со всеми вытекающими для ДРЖН) - нет. О реальных фактах краха строительных пирамид общей суммой этак 5-7 млрд долларов тоже, почему-то, забыли...

Нет, я писал о том, что легко делать выводы задним числом, когда и доллар и Ощад на месте.
Про Донецк хороший пример. Стоимость квартиры уменьшилась (а в Евпатории наоборот увеличилась), но не обнулилась.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:08

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Влад, чому не розглядається варіант проживання на "малій батьківщині" в "спадщині"?

В Украине есть много хороших городов. Возьмем, например, Покровск. Живет человек в спадщине и чем занимается? Сторожем в детском садике на минималку работает? Не всех устраивает такая жизнь.

Ми ж говоримо про насичене життя лендлорда на пасивний дохід.
ЧИ про нудне життя пересіченого в Задрипінську.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Ми ж говоримо про насичене життя лендлорда на пасивний дохід.
ЧИ про нудне життя пересіченого в Задрипінську.

По вашим постам мне очень трудно понять, о чем мы говорим. Может стоит писать более развернуто, чтобы людям среднего ума был понятен полет вашей мысли?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:12

  airmax78 написав:Скрипку Страдивари на кусок сала будем менять в марте.


надеюсь вы успеете к этому времени закончить ремонт)
мое предложение остается в силе)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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