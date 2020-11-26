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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:57
Grand Touring написав:
я сегодня сдал золотую коронку и купил отличную говядину на стейк
Повезло. У меня знакомому, который продавал золотые червонцы, ткнули в нос пистолетом и остались у него только долги. Было это, правда, лет 25 назад. Уже ни его нет, ни того, кому он был должен.
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Vlad442
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:57
flyman из вас бы получился отличный пастырь, святой-отец
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:59
Vlad442 сейчас инфраструктура по золоту очень развита
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Grand Touring
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:00
flyman написав:
Влад, чому не розглядається варіант проживання на "малій батьківщині" в "спадщині"?
В Украине есть много хороших городов. Возьмем, например, Покровск. Живет человек в спадщине и чем занимается? Сторожем в детском садике на минималку работает? Не всех устраивает такая жизнь.
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Vlad442
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:03
Vlad442 написав: UA написав:
Если отбросить тех кому недвижимость досталась нашару в следствии приватизации, а оставить тех, кто покупал за свои живые деньги. Выяснится, что примерно половина игроков КРЖН проиграли от операций с недвижимостью.
Для обычного украинца, лучше всего это валютное депо в Ощаде.
Спорный вопрос. Задним умом можно сказать, что обычному украинцу лучше было вложиться в биткойн.
Был маловероятный сценарий, что ни Ощада, ни доллара бы не стало. Рубль и сбербанк тоже в свое время казались незыблемыми.
Любите же вы однобокое освещение...
Гипотетический сценарий краха Ощада и даже доллара (Карл!) рассматриваете, а реальный факт бомбежек Донецка (со всеми вытекающими для ДРЖН) - нет. О реальных фактах краха строительных пирамид общей суммой этак 5-7 млрд долларов тоже, почему-то, забыли...
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:04
Grand Touring написав:Vlad442
сейчас инфраструктура по золоту очень развита
Никогда не интересовался золотом. Не представляю, как можно спать спокойно, храня дома, или даже в ячейке, сумму эквивалентную нескольким квартирам.
Плюс отсутствие ежемесячного дохода. Приятно, когда квартира полностью окупилась арендой.
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Vlad442
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:08
zРадио написав:
Любите же вы однобокое освещение...
Гипотетический сценарий краха Ощада и даже доллара (Карл!) рассматриваете, а реальный факт бомбежек Донецка (со всеми вытекающими для ДРЖН) - нет. О реальных фактах краха строительных пирамид общей суммой этак 5-7 млрд долларов тоже, почему-то, забыли...
Нет, я писал о том, что легко делать выводы задним числом, когда и доллар и Ощад на месте.
Про Донецк хороший пример. Стоимость квартиры уменьшилась (а в Евпатории наоборот увеличилась), но не обнулилась.
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Vlad442
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:08
Vlad442 написав: flyman написав:
Влад, чому не розглядається варіант проживання на "малій батьківщині" в "спадщині"?
В Украине есть много хороших городов. Возьмем, например, Покровск. Живет человек в спадщине и чем занимается? Сторожем в детском садике на минималку работает? Не всех устраивает такая жизнь.
Ми ж говоримо про насичене життя лендлорда на пасивний дохід.
ЧИ про нудне життя пересіченого в Задрипінську.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:12
flyman написав:
Ми ж говоримо про насичене життя лендлорда на пасивний дохід.
ЧИ про нудне життя пересіченого в Задрипінську.
По вашим постам мне очень трудно понять, о чем мы говорим. Может стоит писать более развернуто, чтобы людям среднего ума был понятен полет вашей мысли?
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Vlad442
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:12
airmax78 написав:
Скрипку Страдивари на кусок сала будем менять в марте.
надеюсь вы успеете к этому времени закончить ремонт)
мое предложение остается в силе)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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