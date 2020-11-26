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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5710571157125713>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:14

  flyman написав:Ми ж говоримо про насичене життя лендлорда на пасивний дохід.
ЧИ про нудне життя пересіченого в Задрипінську.
При пассивном доходе и любимом занятии тебя распирает от счастья и ты начинаешь зажигать всеми красками мрачный Покровск, быстро находишь таких же ярких личностей (и как правило это будут кто-то из местной богемы) вместе вы диссонируете и все это играет яркими огнями. Весь бизнес-план.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:17

  Vlad442 написав:Про Донецк хороший пример. Стоимость квартиры уменьшилась, но не обнулилась.


Ага, и собственники поменялись :mrgreen:

Что касается золота, о котором вы отзываетесь весьма нелестно - это тоже про задний ум для дончан. Интересно поинтересоваться, сколько из них предпочти бы "чахнуть над златом" владению и сдаче в аренду бетона.

PS: а еще есть замечательная вещь - беспоставочные золотые форварды, и обзавестись ими не более сложно, чем осуществить сделку по приобретению недвижимости...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:21

  Grand Touring написав:.. и ты начинаешь зажигать всеми красками мрачный Покровск, быстро находишь таких же ярких личностей (и как правило это будут кто-то из местной богемы) вместе вы диссонируете и все это играет яркими огнями. Весь бизнес-план.

Напомнило: "когда фломастер писать перестает, в него вливают спирт, чтобы он начал писать новыми яркими красками.
Знаете, что я понял?
Я фломастер"
В этих Покровсках люди преимущественно занимаются заливанием спирта в "фломастеры"
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:21

покращення: абонка за воду

https://news.finance.ua/ua/news/-/482990/ukrayintsiv-zobovyazhut-tsilyj-rik-platyty-abonplatu-za-opalennya-i-vodu

Кабінет Міністрів своєю постановою №808 вже визначив формулу граничного розміру: 2 * прожитковий мінімум * 2,58 * 0,15 * К, * де:

2,58 – середня кількість осіб в сім’ї;
0,15 – середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім’ї;
К – коефіцієнт (для опалення і води – 0,019, для сміття – 0,009).
Наприклад, з грудня прожитковий мінімум в Україні становитиме 2189 грн. Таким чином, абонплата на воду і опалення буде 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн. Тобто в сумі потрібно буде платити близько 111,7 грн на місяць (за умови, якщо є гаряча, холодна вода і опалення).
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Ага, и собственники поменялись

Что касается золота, о котором вы отзываетесь весьма нелестно - это тоже про задний ум для дончан. Интересно поинтересоваться, сколько из них предпочти бы "чахнуть над златом" владению и сдаче в аренду бетона.

Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает. Тут в частично цивилизованном мире постоянно новости "пришли, все забрали, всех убили", а что там?

По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов. Плюс отсутствие пассивного дохода. Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:50

  Grand Touring написав:
  flyman написав: пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
по своему опыту скажу - пенсия по богатству очень противная вещь, удовлетворения вообще нет


Не так хорошо с деньгами, как плохо без них.
Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:53

  Vlad442 написав:Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.


Не смешите людей!

О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.

А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.

Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?


  Vlad442 написав:По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.


Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру :mrgreen:

Разница лишь в том, что я свое золото могу конвертировать в доллар, или гривну на карту Visa минуты за полторы. А вы увидете свою квартиру леть через 7, и то если доплатите за нее столько же, сколько уже заплатили...


  Vlad442 написав:Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.


Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно :mrgreen: Но вы и сами понимаете, какой актив победит
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:54

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Скрипку Страдивари на кусок сала будем менять в марте.


надеюсь вы успеете к этому времени закончить ремонт)
мое предложение остается в силе)

Очень надеюсь к марту закончить. В марте выставляю на продажу - реалити чек. Не покупают за запрошенную сумму - сдаю в аренду. Не сдается за таргет прайс - переезжаю и живу сам.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:04

  zРадио написав:
  adeges написав:тяжело зарабатывается только первых 3 миллиона


А применимо ли это сюда? Боюсь, саксесс-стори большинства здешних лордов прозаичней и напоминает анекдот:

Американский миллионер говорит:
- Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы
купили 2 грязных яблока, вымыли их и продали за 4 цента. Потом купили 4
яблока и продали за 8 центов.
- А потом?
- Потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство 2 миллиона
долларов


Веселый бородатый анекдот, но никто не задумывается, что прогрессия (математическая?) с яблоками ведет быстрым миллионам.
Есть еще притча про раджу и человека который придумал шахматы. Там геометрическая.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:08

  Унуноктий написав:Что нового?

Теслу убили китайские конкуренты, все как ты говорил
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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