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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:14
flyman написав:
Ми ж говоримо про насичене життя лендлорда на пасивний дохід.
ЧИ про нудне життя пересіченого в Задрипінську.
При пассивном доходе и любимом занятии тебя распирает от счастья и ты начинаешь зажигать всеми красками мрачный Покровск, быстро находишь таких же ярких личностей (и как правило это будут кто-то из местной богемы) вместе вы диссонируете и все это играет яркими огнями. Весь бизнес-план.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:17
Vlad442 написав:
Про Донецк хороший пример. Стоимость квартиры уменьшилась, но не обнулилась.
Ага, и собственники поменялись
Что касается золота, о котором вы отзываетесь весьма нелестно - это тоже про задний ум для дончан. Интересно поинтересоваться, сколько из них предпочти бы "чахнуть над златом" владению и сдаче в аренду бетона.
PS: а еще есть замечательная вещь - беспоставочные золотые форварды, и обзавестись ими не более сложно, чем осуществить сделку по приобретению недвижимости...
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:21
Grand Touring написав:
.. и ты начинаешь зажигать всеми красками мрачный Покровск, быстро находишь таких же ярких личностей (и как правило это будут кто-то из местной богемы) вместе вы диссонируете и все это играет яркими огнями. Весь бизнес-план.
Напомнило: "когда фломастер писать перестает, в него вливают спирт, чтобы он начал писать новыми яркими красками.
Знаете, что я понял?
Я фломастер"
В этих Покровсках люди преимущественно занимаются заливанием спирта в "фломастеры"
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:21
https://news.finance.ua/ua/news/-/482990/ukrayintsiv-zobovyazhut-tsilyj-rik-platyty-abonplatu-za-opalennya-i-vodu
Кабінет Міністрів своєю постановою №808 вже визначив формулу граничного розміру: 2 * прожитковий мінімум * 2,58 * 0,15 * К, * де:
2,58 – середня кількість осіб в сім’ї;
0,15 – середня частка витрат на комуналку від загального доходу сім’ї;
К – коефіцієнт (для опалення і води – 0,019, для сміття – 0,009).
Наприклад, з грудня прожитковий мінімум в Україні становитиме 2189 грн. Таким чином, абонплата на воду і опалення буде 32,19 грн, а на сміття – 15,2 грн. Тобто в сумі потрібно буде платити близько 111,7 грн на місяць (за умови, якщо є гаряча, холодна вода і опалення).
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:27
zРадио написав:
Ага, и собственники поменялись
Что касается золота, о котором вы отзываетесь весьма нелестно - это тоже про задний ум для дончан. Интересно поинтересоваться, сколько из них предпочти бы "чахнуть над златом" владению и сдаче в аренду бетона.
Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает. Тут в частично цивилизованном мире постоянно новости "пришли, все забрали, всех убили", а что там?
По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов. Плюс отсутствие пассивного дохода. Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:50
Grand Touring написав: flyman написав:
пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
по своему опыту скажу - пенсия по богатству очень противная вещь, удовлетворения вообще нет
Не так хорошо с деньгами, как плохо без них.
Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:53
Vlad442 написав:
Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.
Не смешите людей!
О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.
А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.
Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?
Vlad442 написав:
По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.
Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру
Разница лишь в том, что я свое золото могу конвертировать в доллар, или гривну на карту Visa минуты за полторы. А вы увидете свою квартиру леть через 7, и то если доплатите за нее столько же, сколько уже заплатили...
Vlad442 написав:
Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.
Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно
Но вы и сами понимаете, какой актив победит
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:54
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Скрипку Страдивари на кусок сала будем менять в марте.
надеюсь вы успеете к этому времени закончить ремонт)
мое предложение остается в силе)
Очень надеюсь к марту закончить. В марте выставляю на продажу - реалити чек. Не покупают за запрошенную сумму - сдаю в аренду. Не сдается за таргет прайс - переезжаю и живу сам.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:04
zРадио написав: adeges написав:
тяжело зарабатывается только первых 3 миллиона
А применимо ли это сюда? Боюсь, саксесс-стори большинства здешних лордов прозаичней и напоминает анекдот:Американский миллионер говорит:
- Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы
купили 2 грязных яблока, вымыли их и продали за 4 цента. Потом купили 4
яблока и продали за 8 центов.
- А потом?
- Потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство 2 миллиона
долларов
Веселый бородатый анекдот, но никто не задумывается, что прогрессия (математическая?) с яблоками ведет быстрым миллионам.
Есть еще притча про раджу и человека который придумал шахматы. Там геометрическая.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:08
Унуноктий написав:
Что нового?
Теслу убили китайские конкуренты, все как ты говорил
главное оружие рашистов - ложь
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