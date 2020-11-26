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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:13
rjkz написав:
Веселый бородатый анекдот, но никто не задумывается, что прогрессия (математическая?) с яблоками ведет быстрым миллионам.
Есть еще притча про раджу и человека который придумал шахматы. Там геометрическая.
Да, там двойка в степени. В реальном бизнесе такого не бывает, и динамика роста выглядит не экспоненциальной, а логарифмической. Из этого, кстати, следует и большинство потерь "поздних" инвесторов, которые вкладывают в активы, давшие в прошлом значительный прирост в надежде на его продолжение. Однако же, по факту они просто оплачивают выход "ранних" инвесторов в деньги, а сами остаются в дураках. Классический пример - это КРЖН 2006-2008 гг. Сегодня рынок не так сильно подогрет, но уже стимулирует выход тех, кто инвестировал в 2015-2016 гг. и может зафиксировать неплохую прибыль
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:15
zРадио написав: Vlad442 написав:
Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.
Не смешите людей!
О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.
А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.
Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?
Vlad442 написав:
По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.
Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру
Разница лишь в том, что я свое золото могу конвертировать в доллар, или гривну на карту Visa минуты за полторы. А вы увидете свою квартиру леть через 7, и то если доплатите за нее столько же, сколько уже заплатили...
Vlad442 написав:
Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.
Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно
Но вы и сами понимаете, какой актив победит
я понял одно:
у всех разный менталитет.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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