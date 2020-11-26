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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5710571157125713

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:13

  rjkz написав:Веселый бородатый анекдот, но никто не задумывается, что прогрессия (математическая?) с яблоками ведет быстрым миллионам.
Есть еще притча про раджу и человека который придумал шахматы. Там геометрическая.


Да, там двойка в степени. В реальном бизнесе такого не бывает, и динамика роста выглядит не экспоненциальной, а логарифмической. Из этого, кстати, следует и большинство потерь "поздних" инвесторов, которые вкладывают в активы, давшие в прошлом значительный прирост в надежде на его продолжение. Однако же, по факту они просто оплачивают выход "ранних" инвесторов в деньги, а сами остаются в дураках. Классический пример - это КРЖН 2006-2008 гг. Сегодня рынок не так сильно подогрет, но уже стимулирует выход тех, кто инвестировал в 2015-2016 гг. и может зафиксировать неплохую прибыль
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:15

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.


Не смешите людей!

О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.

А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.

Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?


  Vlad442 написав:По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.


Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру :mrgreen:

Разница лишь в том, что я свое золото могу конвертировать в доллар, или гривну на карту Visa минуты за полторы. А вы увидете свою квартиру леть через 7, и то если доплатите за нее столько же, сколько уже заплатили...


  Vlad442 написав:Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.


Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно :mrgreen: Но вы и сами понимаете, какой актив победит


я понял одно:

у всех разный менталитет.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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  #<1 ... 5710571157125713
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