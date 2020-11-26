Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Vlad442 написав:Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.
Не смешите людей!
О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.
А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.
Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?
Vlad442 написав:По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.
Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру
Разница лишь в том, что я свое золото могу конвертировать в доллар, или гривну на карту Visa минуты за полторы. А вы увидете свою квартиру леть через 7, и то если доплатите за нее столько же, сколько уже заплатили...
Vlad442 написав:Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.
Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно Но вы и сами понимаете, какой актив победит
adeges написав:тяжело зарабатывается только первых 3 миллиона
А применимо ли это сюда? Боюсь, саксесс-стори большинства здешних лордов прозаичней и напоминает анекдот:
Американский миллионер говорит: - Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы купили 2 грязных яблока, вымыли их и продали за 4 цента. Потом купили 4 яблока и продали за 8 центов. - А потом? - Потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство 2 миллиона долларов
Веселый бородатый анекдот, но никто не задумывается, что прогрессия (математическая?) с яблоками ведет быстрым миллионам. Есть еще притча про раджу и человека который придумал шахматы. Там геометрическая.
rjkz написав:Веселый бородатый анекдот, но никто не задумывается, что прогрессия (математическая?) с яблоками ведет быстрым миллионам. Есть еще притча про раджу и человека который придумал шахматы. Там геометрическая.
Да, там двойка в степени. В реальном бизнесе такого не бывает, и динамика роста выглядит не экспоненциальной, а логарифмической. Из этого, кстати, следует и большинство потерь "поздних" инвесторов, которые вкладывают в активы, давшие в прошлом значительный прирост в надежде на его продолжение. Однако же, по факту они просто оплачивают выход "ранних" инвесторов в деньги, а сами остаются в дураках. Классический пример - это КРЖН 2006-2008 гг. Сегодня рынок не так сильно подогрет, но уже стимулирует выход тех, кто инвестировал в 2015-2016 гг. и может зафиксировать неплохую прибыль
Vlad442 написав:Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.
Не смешите людей!
О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.
А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.
Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?
Vlad442 написав:По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.
Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру
Разница лишь в том, что я свое золото могу конвертировать в доллар, или гривну на карту Visa минуты за полторы. А вы увидете свою квартиру леть через 7, и то если доплатите за нее столько же, сколько уже заплатили...
Vlad442 написав:Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.
Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно Но вы и сами понимаете, какой актив победит
я понял одно:
у всех разный менталитет.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
zРадио написав:Госстат сообщает, что за 9 мес 2020-го в Киеве введено в эксплуатацию 3393 квартиры. За полный 2019-й - 17353. В пересчете на 9 месяцев - 13014, что в 3,5 раза, чем в 2020-м.
Если это все, на чем КРЖН еще не посыпался, то у меня для растишек плохие новости
PS: кстати, еще одно наблюдение - Киев возглавляет анти-рейтинг по среднему метражу квартир. Т.е. с повышением цены м2 снижается метраж приобретаемого жилья - это в опровержение "сказочных доходов киевлян" по сравнению с провинциалами
О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.
А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.
Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?
Смешно про придуpивaетесь. Вы живете в своем мире, видимо. Не понимаете, что факт того, что у человека есть деньги, очевиден всем окружающим. Воры могут залезть и без наводки, а если к нему придут с паяльником, или похитят близких, или цыгане-гипнотизеры, то доллары и золото он сам отдаст, а забрать недвижимость не так просто, поэтому пусть все про нее знают.
zРадио написав:Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру
На выписки из реестра? Могу посмотреть, а "золото" на экране всегда может остаться только на экране. Вы бы могли вспоминать Аркаду, если бы я "загонял" сейчас в котлованы, а не наоборот.
zРадио написав:Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно Но вы и сами понимаете, какой актив победит
По бетону можно взять другой период, и у золота, если знаете, были плохие времена. Бетон, купленный и 5, и 10 лет назад за счет аренды в плюсе, пусть и не на 60%. Стоимость актива может колебаться в плюс и минус - случайный процесс. Главное отличие золота от недвиги в том, что золото инструмент спекуляций - не подорожало, не заработал, недвига это станок, которые генерирует текущий доход (и иногда дорожает).
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 27 лис, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.