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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5710571157125713>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:50

  Grand Touring написав:
  flyman написав: пенсію по лендлордству і почнеш жити в своє задоволення.
по своему опыту скажу - пенсия по богатству очень противная вещь, удовлетворения вообще нет


Не так хорошо с деньгами, как плохо без них.
Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:53

  Vlad442 написав:Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.


Не смешите людей!

О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.

А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.

Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?


  Vlad442 написав:По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.


Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру :mrgreen:

Разница лишь в том, что я свое золото могу конвертировать в доллар, или гривну на карту Visa минуты за полторы. А вы увидете свою квартиру леть через 7, и то если доплатите за нее столько же, сколько уже заплатили...


  Vlad442 написав:Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.


Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно :mrgreen: Но вы и сами понимаете, какой актив победит
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:54

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Скрипку Страдивари на кусок сала будем менять в марте.


надеюсь вы успеете к этому времени закончить ремонт)
мое предложение остается в силе)

Очень надеюсь к марту закончить. В марте выставляю на продажу - реалити чек. Не покупают за запрошенную сумму - сдаю в аренду. Не сдается за таргет прайс - переезжаю и живу сам.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:04

  zРадио написав:
  adeges написав:тяжело зарабатывается только первых 3 миллиона


А применимо ли это сюда? Боюсь, саксесс-стори большинства здешних лордов прозаичней и напоминает анекдот:

Американский миллионер говорит:
- Когда мы с женой приехали в Америку, у нас было всего 2 цента. Мы
купили 2 грязных яблока, вымыли их и продали за 4 цента. Потом купили 4
яблока и продали за 8 центов.
- А потом?
- Потом умерла моя бабушка и оставила нам в наследство 2 миллиона
долларов


Веселый бородатый анекдот, но никто не задумывается, что прогрессия (математическая?) с яблоками ведет быстрым миллионам.
Есть еще притча про раджу и человека который придумал шахматы. Там геометрическая.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:08

  Унуноктий написав:Что нового?

Теслу убили китайские конкуренты, все как ты говорил
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:13

  rjkz написав:Веселый бородатый анекдот, но никто не задумывается, что прогрессия (математическая?) с яблоками ведет быстрым миллионам.
Есть еще притча про раджу и человека который придумал шахматы. Там геометрическая.


Да, там двойка в степени. В реальном бизнесе такого не бывает, и динамика роста выглядит не экспоненциальной, а логарифмической. Из этого, кстати, следует и большинство потерь "поздних" инвесторов, которые вкладывают в активы, давшие в прошлом значительный прирост в надежде на его продолжение. Однако же, по факту они просто оплачивают выход "ранних" инвесторов в деньги, а сами остаются в дураках. Классический пример - это КРЖН 2006-2008 гг. Сегодня рынок не так сильно подогрет, но уже стимулирует выход тех, кто инвестировал в 2015-2016 гг. и может зафиксировать неплохую прибыль
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:15

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.


Не смешите людей!

О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.

А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.

Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?


  Vlad442 написав:По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.


Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру :mrgreen:

Разница лишь в том, что я свое золото могу конвертировать в доллар, или гривну на карту Visa минуты за полторы. А вы увидете свою квартиру леть через 7, и то если доплатите за нее столько же, сколько уже заплатили...


  Vlad442 написав:Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.


Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно :mrgreen: Но вы и сами понимаете, какой актив победит


я понял одно:

у всех разный менталитет.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:02

  Хомякоид написав:
У родителей мелкий шмоточный бизнс в Виннице. Все плохо.
Хотя несколько лет назад даже брательнику квартиру купили в расрочку.
И это в предновогдний пик сезона.
Бует дорожать :lol:

А шо случилось ? ведь не Порошенко президент, а окна забивать приходится ?

Хуже не будет, правда ведь ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Госстат сообщает, что за 9 мес 2020-го в Киеве введено в эксплуатацию 3393 квартиры. За полный 2019-й - 17353. В пересчете на 9 месяцев - 13014, что в 3,5 раза, чем в 2020-м.

Если это все, на чем КРЖН еще не посыпался, то у меня для растишек плохие новости :|

PS: кстати, еще одно наблюдение - Киев возглавляет анти-рейтинг по среднему метражу квартир. Т.е. с повышением цены м2 снижается метраж приобретаемого жилья - это в опровержение "сказочных доходов киевлян" по сравнению с провинциалами

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 2019_u.xls
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx
И что, сокращение предложения первички должно промадить цены? Как бы не наоборот
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Не смешите людей!

О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.

А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.

Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?

Смешно про придуpивaетесь. Вы живете в своем мире, видимо. Не понимаете, что факт того, что у человека есть деньги, очевиден всем окружающим. Воры могут залезть и без наводки, а если к нему придут с паяльником, или похитят близких, или цыгане-гипнотизеры, то доллары и золото он сам отдаст, а забрать недвижимость не так просто, поэтому пусть все про нее знают.
  zРадио написав:Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартиру

На выписки из реестра? Могу посмотреть, а "золото" на экране всегда может остаться только на экране.
Вы бы могли вспоминать Аркаду, если бы я "загонял" сейчас в котлованы, а не наоборот.
  zРадио написав:Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустно Но вы и сами понимаете, какой актив победит

По бетону можно взять другой период, и у золота, если знаете, были плохие времена. Бетон, купленный и 5, и 10 лет назад за счет аренды в плюсе, пусть и не на 60%. Стоимость актива может колебаться в плюс и минус - случайный процесс. Главное отличие золота от недвиги в том, что золото инструмент спекуляций - не подорожало, не заработал, недвига это станок, которые генерирует текущий доход (и иногда дорожает).
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 27 лис, 2020 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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