Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:53

Vlad442 написав: Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.

Собственники те же, а вот сколько прикопано владельцев золота в посадках возле блокпостов никто не знает.

Vlad442 написав: По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.

По поводу бумажек с надписью золото - было много бумажек с разными надписями. Это немного не тот уровень защищенности, как у физических активов.

Vlad442 написав: Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации. Золото подешевело - ты попал. Квартира подешевела, подождал несколько лет и вышел на тот же уровень капитализации.

Не смешите людей!О факте наличия у человека недвижимости есть записи в реестре, как правило, открытом, но если даже закрытом, то открыть его может любой желающий долларов за 10, не больше.А факт наличия у человека золота известен лишь тем, кому он сам об этом сказал.Разницу не улавливаете? Или просто придуpивaетесь?Давайте сделаем так - я посмотрю на экране компьютера на свое золото, а вы достанете папочку, на которой написано Аркада, и посмотрите на свою квартируРазница лишь в том, что я свое золото могу конвертировать в доллар, или гривну на карту Visa минуты за полторы. А вы увидете свою квартиру леть через 7, и то если доплатите за нее столько же, сколько уже заплатили...Золото за последний год +22%, за последние 5 лет +46%, за последние 10 лет +60%. И это в твердой валюте. По киевскому бетону не пишу, чтобы мне не было смешно, а вам - грустноНо вы и сами понимаете, какой актив победит