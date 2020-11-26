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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5710571157125713

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:11

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
У родителей мелкий шмоточный бизнс в Виннице. Все плохо.
Хотя несколько лет назад даже брательнику квартиру купили в расрочку.
И это в предновогдний пик сезона.
Бует дорожать :lol:

А шо случилось ? ведь не Порошенко президент, а окна забивать приходится ?

Хуже не будет, правда ведь ?

Зробили всех разом! Войну закончили. Народ, наконец-то, сватов может спокойно по двум топорам посмотреть, а не вот это вот всё.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:14

  Vlad442 написав:
  flyman написав:Влад, чому не розглядається варіант проживання на "малій батьківщині" в "спадщині"?

В Украине есть много хороших городов. Возьмем, например, Покровск. Живет человек в спадщине и чем занимается? Сторожем в детском садике на минималку работает? Не всех устраивает такая жизнь.

Сейчас очень развивается удаленка, консалтинг, бухгалтерия, ИТ - постепенно переходят на удаленку. Так зачем платить киевскому лендлорду 10 000 гривен ежемесячно?
И чего для примера всегда берете какой-то задрищенск? Вот Винница, например, очень неплохой город. Все там есть, считайте ИТ-мекка после Днепра и Харькова. И Мак-Дональдс там есть. И трамваи посвежее чем в Киеве.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ну что недвига в низ !
дальше будет дешеветь . где лутше в Киеве , для заработка прикупить ? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:39

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:Что нового?

В АТБ Черная пятница, я забежал в обед - думаю там весь наш пгт вместился, люди гребут как ненормальные.

Ну вот, а ты говоришь денег нет у людей.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:Влад, чому не розглядається варіант проживання на "малій батьківщині" в "спадщині"?

В Украине есть много хороших городов. Возьмем, например, Покровск. Живет человек в спадщине и чем занимается? Сторожем в детском садике на минималку работает? Не всех устраивает такая жизнь.

Сейчас очень развивается удаленка, консалтинг, бухгалтерия, ИТ - постепенно переходят на удаленку. Так зачем платить киевскому лендлорду 10 000 гривен ежемесячно?
И чего для примера всегда берете какой-то задрищенск? Вот Винница, например, очень неплохой город. Все там есть, считайте ИТ-мекка после Днепра и Харькова. И Мак-Дональдс там есть. И трамваи посвежее чем в Киеве.
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41

господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:47

  flyman написав:Чувстую, що Лібо (Алекс Брєжнєв) так свої мрії залишать мріями про сіськасту українку яка варитиме борщі в кухні-студії та поїдуть в США шукати сімейного щастя з філіпінкою або мулаткою із Латинської Америки, споживаючи "божествєнну яічніцу" на сніданок в трейлері.


Здрасьте. Я из страны самых красивых тьолок, вскормленных мёдом, парным молоком и клубникой, поведусь на филиппинок и мулаток?! :shock: Забыть про борщ, вареники, галушки?! :roll: А чем ты? :roll: Нам американцы завидуют. Жена украинка у них высший пилотаж. :idea:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:58

  Vlad442 написав:Смешно про придуpивaетесь. Вы живете в своем мире, видимо. Не понимаете, что факт того, что у человека есть деньги, очевиден всем окружающим. Воры могут залезть и без наводки, а если к нему придут с паяльником, или похитят близких, или цыгане-гипнотизеры, то доллары и золото он сам отдаст, а забрать недвижимость не так просто, поэтому пусть все про нее знают.


Да вы пару страниц назад сами говорили о том, какой аскетичный образ жизни ведете! Что за детский сад? Тем более, речь шла о географическом риске, который реализовался в ОРДЛО. В таких местах вообще ни о какой законности речи не идет, и забирают то, о чем знают. Так вот факт наличия золота в тысячи раз легче сокрыть, нежели факт наличия недвижимости. Тут даже предмета спора нет!


  Vlad442 написав:На выписки из реестра? Могу посмотреть, а "золото" на экране всегда может остаться только на экране.
Вы бы могли вспоминать Аркаду, если бы я "загонял" сейчас в котлованы, а не наоборот.


Но факт потери денег в Аркаде от этого никуда не девается. Вы же инвестировали туда не сейчас, "когда не надо", а тогда, "когда надо было" :mrgreen:

И насчет реестров вы тоже сильно погорячились. Предположу, что просто не знаете, потому что не ваша сфера интересов, но так, чисто для информации, blockchain, или tangle криптовалют - неподделуемый, в отличие от реестра украинского недвижимого имущества, журнал записей, существующий в миллионах копий по всему миру, в то время, как данные о вашей собственности находятся у централизованного администратора, которого можно "уговорить" на мошенничество, что часто по факту и происходит

  Vlad442 написав:недвига это станок, которые генерирует текущий доход (и иногда дорожает).


Построянный доход генерирует великое множество других активов, большинству из которых КРЖН проиграет. Повторюсь, чтобы была ясна позиция, недвижимость в странах с твердыми валютами - отличный инструмент в долгосрочном портфеле. Но Украина и таковым, увы, не относится, и все ее активы подвержены цикличным девальвациям, поэтому чтобы заработать, а не потерять, необходимо ловить правильные окна входа и выхода, что само по себе увеличивает риск совершения ошибки
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