Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:58

Vlad442 написав: Смешно про придуpивaетесь. Вы живете в своем мире, видимо. Не понимаете, что факт того, что у человека есть деньги, очевиден всем окружающим. Воры могут залезть и без наводки, а если к нему придут с паяльником, или похитят близких, или цыгане-гипнотизеры, то доллары и золото он сам отдаст, а забрать недвижимость не так просто, поэтому пусть все про нее знают.

Смешно про придуpивaетесь. Вы живете в своем мире, видимо. Не понимаете, что факт того, что у человека есть деньги, очевиден всем окружающим. Воры могут залезть и без наводки, а если к нему придут с паяльником, или похитят близких, или цыгане-гипнотизеры, то доллары и золото он сам отдаст, а забрать недвижимость не так просто, поэтому пусть все про нее знают.

сами

Vlad442 написав: На выписки из реестра? Могу посмотреть, а "золото" на экране всегда может остаться только на экране.

Вы бы могли вспоминать Аркаду, если бы я "загонял" сейчас в котлованы, а не наоборот.

На выписки из реестра? Могу посмотреть, а "золото" на экране всегда может остаться только на экране.Вы бы могли вспоминать Аркаду, если бы я "загонял" сейчас в котлованы, а не наоборот.

Vlad442 написав: недвига это станок, которые генерирует текущий доход (и иногда дорожает). недвига это станок, которые генерирует текущий доход (и иногда дорожает).

Да вы пару страниц назадговорили о том, какой аскетичный образ жизни ведете! Что за детский сад? Тем более, речь шла о географическом риске, который реализовался в ОРДЛО. В таких местах вообще ни о какой законности речи не идет, и забирают то, о чем знают. Так вот факт наличия золота в тысячи раз легче сокрыть, нежели факт наличия недвижимости. Тут даже предмета спора нет!Но факт потери денег в Аркаде от этого никуда не девается. Вы же инвестировали туда не сейчас, "когда не надо", а тогда, "когда надо было"И насчет реестров вы тоже сильно погорячились. Предположу, что просто не знаете, потому что не ваша сфера интересов, но так, чисто для информации, blockchain, или tangle криптовалют - неподделуемый, в отличие от реестра украинского недвижимого имущества, журнал записей, существующий в миллионах копий по всему миру, в то время, как данные о вашей собственности находятся у централизованного администратора, которого можно "уговорить" на мошенничество, что часто по факту и происходитПостроянный доход генерирует великое множество других активов, большинству из которых КРЖН проиграет. Повторюсь, чтобы была ясна позиция, недвижимость в странах с твердыми валютами - отличный инструмент в долгосрочном портфеле. Но Украина и таковым, увы, не относится, и все ее активы подвержены цикличным девальвациям, поэтому чтобы заработать, а не потерять, необходимо ловить правильные окна входа и выхода, что само по себе увеличивает риск совершения ошибки