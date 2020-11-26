pesikot написав:
А шо случилось ? ведь не Порошенко президент, а окна забивать приходится ?
Хуже не будет, правда ведь ?
Зробили всех разом! Войну закончили. Народ, наконец-то, сватов может спокойно по двум топорам посмотреть, а не вот это вот всё.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:11
Зробили всех разом! Войну закончили. Народ, наконец-то, сватов может спокойно по двум топорам посмотреть, а не вот это вот всё.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:14
Сейчас очень развивается удаленка, консалтинг, бухгалтерия, ИТ - постепенно переходят на удаленку. Так зачем платить киевскому лендлорду 10 000 гривен ежемесячно?
И чего для примера всегда берете какой-то задрищенск? Вот Винница, например, очень неплохой город. Все там есть, считайте ИТ-мекка после Днепра и Харькова. И Мак-Дональдс там есть. И трамваи посвежее чем в Киеве.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ну что недвига в низ !
дальше будет дешеветь . где лутше в Киеве , для заработка прикупить ?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:39
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41
господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:47
Здрасьте. Я из страны самых красивых тьолок, вскормленных мёдом, парным молоком и клубникой, поведусь на филиппинок и мулаток?! Забыть про борщ, вареники, галушки?! А чем ты? Нам американцы завидуют. Жена украинка у них высший пилотаж.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:58
Да вы пару страниц назад сами говорили о том, какой аскетичный образ жизни ведете! Что за детский сад? Тем более, речь шла о географическом риске, который реализовался в ОРДЛО. В таких местах вообще ни о какой законности речи не идет, и забирают то, о чем знают. Так вот факт наличия золота в тысячи раз легче сокрыть, нежели факт наличия недвижимости. Тут даже предмета спора нет!
Но факт потери денег в Аркаде от этого никуда не девается. Вы же инвестировали туда не сейчас, "когда не надо", а тогда, "когда надо было"
И насчет реестров вы тоже сильно погорячились. Предположу, что просто не знаете, потому что не ваша сфера интересов, но так, чисто для информации, blockchain, или tangle криптовалют - неподделуемый, в отличие от реестра украинского недвижимого имущества, журнал записей, существующий в миллионах копий по всему миру, в то время, как данные о вашей собственности находятся у централизованного администратора, которого можно "уговорить" на мошенничество, что часто по факту и происходит
Построянный доход генерирует великое множество других активов, большинству из которых КРЖН проиграет. Повторюсь, чтобы была ясна позиция, недвижимость в странах с твердыми валютами - отличный инструмент в долгосрочном портфеле. Но Украина и таковым, увы, не относится, и все ее активы подвержены цикличным девальвациям, поэтому чтобы заработать, а не потерять, необходимо ловить правильные окна входа и выхода, что само по себе увеличивает риск совершения ошибки
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