"Моя цель проста и понятна - поднять уровень жизни украинцев до европейского. Сделать так, чтобы через 10 лет нас, жителей Украины, было, по крайней мере, 50 миллионов", - заявил Янукович.2009.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Моя цель проста и понятна - поднять уровень жизни украинцев до европейского. Сделать так, чтобы через 10 лет нас, жителей Украины, было, по крайней мере, 50 миллионов", - заявил Янукович.2009.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:14
Модерация присутствует на форуме???
ты реально уже за.бал своими вбросами овна на ветку
МОДЕРАТОРЫ, АУ!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:19
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:30
Некоторым он очень помог, они совершали на неимоверном кураже волшебный присест в ракету на почти всю котлету, вон 200 кило денег в газоблоковое омно закидывали и с Трибекой садили всех в последний вагон со своими трёмя законами, так что не надо нагнетать, а потом и ремонтик стоимостью выше средней двушки кто-то начал.
Жизнь налаживается, только короновирус немного охладил деловую активность, а так всё супер гуд, иначе зачем такие траты?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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