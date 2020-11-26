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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5711571257135714

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:попробую сформулировать:
Что он должен был сделать?

"Моя цель проста и понятна - поднять уровень жизни украинцев до европейского. Сделать так, чтобы через 10 лет нас, жителей Украины, было, по крайней мере, 50 миллионов", - заявил Янукович.2009.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/10/23/4509527/
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:14

Модерация присутствует на форуме???

  Grand Touring написав:я сегодня сдал золотую коронку и купил отличную говядину на стейк

ты реально уже за.бал своими вбросами овна на ветку
:evil:
МОДЕРАТОРЫ, АУ!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:19

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Зробили всех разом! Войну закончили. Народ, наконец-то, сватов может спокойно по двум топорам посмотреть, а не вот это вот всё.


попробую сформулировать:
Что он должен был сделать?

Не лезть в политику.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:30

  airmax78 написав:Не лезть в политику.

Некоторым он очень помог, они совершали на неимоверном кураже волшебный присест в ракету на почти всю котлету, вон 200 кило денег в газоблоковое омно закидывали и с Трибекой садили всех в последний вагон со своими трёмя законами, так что не надо нагнетать, а потом и ремонтик стоимостью выше средней двушки кто-то начал.
Жизнь налаживается, только короновирус немного охладил деловую активность, а так всё супер гуд, иначе зачем такие траты?)))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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