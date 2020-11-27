Ну вот, а ты говоришь денег нет у людей.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:39
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41
господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:58
Да вы пару страниц назад сами говорили о том, какой аскетичный образ жизни ведете! Что за детский сад? Тем более, речь шла о географическом риске, который реализовался в ОРДЛО. В таких местах вообще ни о какой законности речи не идет, и забирают то, о чем знают. Так вот факт наличия золота в тысячи раз легче сокрыть, нежели факт наличия недвижимости. Тут даже предмета спора нет!
Но факт потери денег в Аркаде от этого никуда не девается. Вы же инвестировали туда не сейчас, "когда не надо", а тогда, "когда надо было"
И насчет реестров вы тоже сильно погорячились. Предположу, что просто не знаете, потому что не ваша сфера интересов, но так, чисто для информации, blockchain, или tangle криптовалют - неподделуемый, в отличие от реестра украинского недвижимого имущества, журнал записей, существующий в миллионах копий по всему миру, в то время, как данные о вашей собственности находятся у централизованного администратора, которого можно "уговорить" на мошенничество, что часто по факту и происходит
Построянный доход генерирует великое множество других активов, большинству из которых КРЖН проиграет. Повторюсь, чтобы была ясна позиция, недвижимость в странах с твердыми валютами - отличный инструмент в долгосрочном портфеле. Но Украина и таковым, увы, не относится, и все ее активы подвержены цикличным девальвациям, поэтому чтобы заработать, а не потерять, необходимо ловить правильные окна входа и выхода, что само по себе увеличивает риск совершения ошибки
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В экономе выбора нет.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:45
кстати один мой дружбан в начале 00х запрыгнул в монеты
на сегодня за пару-тройку правильных монет из его коллекции можно легко купить 2к в РТ/ДХ/ТТ/Тетрисе на выбор, еще и на ремонт останется)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сомик лишь бы побухтеть.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:24
Ну скорее всего 3ий вариант и будет, аренда сейчас упала (целые отрасли закрылись, работники разьехались), а продать - дешево продадите всегда, а если не дешево - зависнет
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не должен был недооценивать информационную войну российских спецслужб, которые умело его травили в частности и в интернете. Или вы думаете "мародер" на пустом месте это украинский народ придумал?
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:29
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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