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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5711571257135714>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:39

  BIGor написав:
  Унуноктий написав:Что нового?

В АТБ Черная пятница, я забежал в обед - думаю там весь наш пгт вместился, люди гребут как ненормальные.

Ну вот, а ты говоришь денег нет у людей.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Vlad442 написав:
  flyman написав:Влад, чому не розглядається варіант проживання на "малій батьківщині" в "спадщині"?

В Украине есть много хороших городов. Возьмем, например, Покровск. Живет человек в спадщине и чем занимается? Сторожем в детском садике на минималку работает? Не всех устраивает такая жизнь.

Сейчас очень развивается удаленка, консалтинг, бухгалтерия, ИТ - постепенно переходят на удаленку. Так зачем платить киевскому лендлорду 10 000 гривен ежемесячно?
И чего для примера всегда берете какой-то задрищенск? Вот Винница, например, очень неплохой город. Все там есть, считайте ИТ-мекка после Днепра и Харькова. И Мак-Дональдс там есть. И трамваи посвежее чем в Киеве.
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:41

господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:58

  Vlad442 написав:Смешно про придуpивaетесь. Вы живете в своем мире, видимо. Не понимаете, что факт того, что у человека есть деньги, очевиден всем окружающим. Воры могут залезть и без наводки, а если к нему придут с паяльником, или похитят близких, или цыгане-гипнотизеры, то доллары и золото он сам отдаст, а забрать недвижимость не так просто, поэтому пусть все про нее знают.


Да вы пару страниц назад сами говорили о том, какой аскетичный образ жизни ведете! Что за детский сад? Тем более, речь шла о географическом риске, который реализовался в ОРДЛО. В таких местах вообще ни о какой законности речи не идет, и забирают то, о чем знают. Так вот факт наличия золота в тысячи раз легче сокрыть, нежели факт наличия недвижимости. Тут даже предмета спора нет!


  Vlad442 написав:На выписки из реестра? Могу посмотреть, а "золото" на экране всегда может остаться только на экране.
Вы бы могли вспоминать Аркаду, если бы я "загонял" сейчас в котлованы, а не наоборот.


Но факт потери денег в Аркаде от этого никуда не девается. Вы же инвестировали туда не сейчас, "когда не надо", а тогда, "когда надо было" :mrgreen:

И насчет реестров вы тоже сильно погорячились. Предположу, что просто не знаете, потому что не ваша сфера интересов, но так, чисто для информации, blockchain, или tangle криптовалют - неподделуемый, в отличие от реестра украинского недвижимого имущества, журнал записей, существующий в миллионах копий по всему миру, в то время, как данные о вашей собственности находятся у централизованного администратора, которого можно "уговорить" на мошенничество, что часто по факту и происходит

  Vlad442 написав:недвига это станок, которые генерирует текущий доход (и иногда дорожает).


Построянный доход генерирует великое множество других активов, большинству из которых КРЖН проиграет. Повторюсь, чтобы была ясна позиция, недвижимость в странах с твердыми валютами - отличный инструмент в долгосрочном портфеле. Но Украина и таковым, увы, не относится, и все ее активы подвержены цикличным девальвациям, поэтому чтобы заработать, а не потерять, необходимо ловить правильные окна входа и выхода, что само по себе увеличивает риск совершения ошибки
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.youtube.com/watch?v=iZQxveoXlVM
В экономе выбора нет.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:45

  kingkongovets написав:господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину

кстати один мой дружбан в начале 00х запрыгнул в монеты
на сегодня за пару-тройку правильных монет из его коллекции можно легко купить 2к в РТ/ДХ/ТТ/Тетрисе на выбор, еще и на ремонт останется)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сомик лишь бы побухтеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:24

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Скрипку Страдивари на кусок сала будем менять в марте.


надеюсь вы успеете к этому времени закончить ремонт)
мое предложение остается в силе)

Очень надеюсь к марту закончить. В марте выставляю на продажу - реалити чек. Не покупают за запрошенную сумму - сдаю в аренду. Не сдается за таргет прайс - переезжаю и живу сам.

Ну скорее всего 3ий вариант и будет, аренда сейчас упала (целые отрасли закрылись, работники разьехались), а продать - дешево продадите всегда, а если не дешево - зависнет
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Оно то верно. Но ты лучше ответь, что НЕ должен был делать опытный политик, чтобы практически всухую не слить выборы плевому комику?

Не должен был недооценивать информационную войну российских спецслужб, которые умело его травили в частности и в интернете. Или вы думаете "мародер" на пустом месте это украинский народ придумал?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:29

  proftpd66 написав:где он их хранил? говорят, что надо арендовать 20лет офисное помещение с охраной и там спрятать сейф. Либо надеяться, что ячейку не украдут, что может быть. Или по решения суда конфискуют.


https://www.youtube.com/watch?v=m1j-F-LCUKI
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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