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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5711571257135714

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:35

proftpd66
ты не о том думаешь
это ответ на твой вопрос где их хранить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:33

  Faceless написав:Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно

Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:42

  BIGor написав:
  Faceless написав:Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно

Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.

Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 00:17

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно

Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.

Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.

А США до нас яким боком? У нас може почнуть літом наступного року, а може і пізніше.
BIGor
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