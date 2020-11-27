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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:35
proftpd66
ты не о том думаешь
это ответ на твой вопрос где их хранить
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:33
Faceless написав:
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.
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BIGor
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:42
BIGor написав: Faceless написав:
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.
Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.
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flyman
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Додано: Суб 28 лис, 2020 00:17
flyman написав: BIGor написав: Faceless написав:
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.
Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.
А США до нас яким боком? У нас може почнуть літом наступного року, а може і пізніше.
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BIGor
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