|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:35
дел
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 28 лис, 2020 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7948
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 922 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:33
Faceless написав:
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4086
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:42
BIGor написав: Faceless написав:
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.
Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22279
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 28 лис, 2020 00:17
flyman написав: BIGor написав: Faceless написав:
Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно
Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.
Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.
А США до нас яким боком? У нас може почнуть літом наступного року, а може і пізніше.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4086
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 05:52
Прохожий написав: kingkongovets написав:
господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину
кстати один мой дружбан в начале 00х запрыгнул в монеты
на сегодня за пару-тройку правильных монет из его коллекции можно легко купить 2к в РТ/ДХ/ТТ/Тетрисе на выбор, еще и на ремонт останется)
Как по мне - "совет так себе" (ТМ Прохожий).
На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.
Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.
С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.
На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист
, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.
Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11476
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5314 раз.
- Подякували: 2824 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 08:30
rjkz написав: Прохожий написав: kingkongovets написав:
господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину
кстати один мой дружбан в начале 00х запрыгнул в монеты
на сегодня за пару-тройку правильных монет из его коллекции можно легко купить 2к в РТ/ДХ/ТТ/Тетрисе на выбор, еще и на ремонт останется)
Как по мне - "совет так себе" (ТМ Прохожий).
На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.
Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность
, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.
На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист
, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.
Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".
rjkz написав:С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность
монеты клипают с 80-х. Сделать поделку монеты легко. Защита сертификата: это не знаю, можно сертификат подделать. А если монеты будет без сертификата?
старинный монеты имеют потертость, которую, нельзя или сложно подделать. Они были в обращении.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3716
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 28 лис, 2020 10:33
BIGor написав: flyman написав: BIGor написав:
Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.
Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.
А США до нас яким боком? У нас може почнуть літом наступного року, а може і пізніше.
можеш назвати валюту КРЖН ?
уяви, тепер вона здорожчала.
далі сам складеш логічний ряд ?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22279
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:04
flyman написав:
можеш назвати валюту КРЖН ?
уяви, тепер вона здорожчала.
далі сам складеш логічний ряд ?
То що, в тебе стане більше баксів? Не займайся дурнею
. Яким боком валюта США до туземних хрущиків у країні третього світу?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 4086
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 875 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:31
BIGor написав: flyman написав:
можеш назвати валюту КРЖН ?
уяви, тепер вона здорожчала.
далі сам складеш логічний ряд ?
То що, в тебе стане більше баксів? Не займайся дурнею
. Яким боком валюта США до туземних хрущиків у країні третього світу?
Тим що в нас відкрита економіка, а не закрита, як в Північній Кореї.
Ладно, якщо захоче, лікбез проведе зРадіо.
В мене нема бажання доказовати очевидне.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22279
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1180 раз.
- Подякували: 1628 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:37
airmax78 написав: kingkongovets написав: airmax78 написав:
Скрипку Страдивари на кусок сала будем менять в марте.
надеюсь вы успеете к этому времени закончить ремонт)
мое предложение остается в силе)
Очень надеюсь к марту закончить. В марте выставляю на продажу - реалити чек. Не покупают за запрошенную сумму - сдаю в аренду. Не сдается за таргет прайс - переезжаю и живу сам.
Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6847
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 701 раз.
- Подякували: 1177 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|