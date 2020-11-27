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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5712571357145715>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:35

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 28 лис, 2020 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:33

  Faceless написав:Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно

Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:42

  BIGor написав:
  Faceless написав:Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно

Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.

Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 00:17

  flyman написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно

Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.

Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.

А США до нас яким боком? У нас може почнуть літом наступного року, а може і пізніше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 05:52

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину

кстати один мой дружбан в начале 00х запрыгнул в монеты
на сегодня за пару-тройку правильных монет из его коллекции можно легко купить 2к в РТ/ДХ/ТТ/Тетрисе на выбор, еще и на ремонт останется)


Как по мне - "совет так себе" (ТМ Прохожий).
На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.
Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.
С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.
На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.
Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:30

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину

кстати один мой дружбан в начале 00х запрыгнул в монеты
на сегодня за пару-тройку правильных монет из его коллекции можно легко купить 2к в РТ/ДХ/ТТ/Тетрисе на выбор, еще и на ремонт останется)


Как по мне - "совет так себе" (ТМ Прохожий).
На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.
Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.
С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.
На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.
Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".


  rjkz написав:С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность


монеты клипают с 80-х. Сделать поделку монеты легко. Защита сертификата: это не знаю, можно сертификат подделать. А если монеты будет без сертификата?

старинный монеты имеют потертость, которую, нельзя или сложно подделать. Они были в обращении.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 10:33

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.

Вакцінація в США почнеться через місяць.
Через місяці "буде видно".
Вангую ще більше гастріків у ЄС.

А США до нас яким боком? У нас може почнуть літом наступного року, а може і пізніше.

можеш назвати валюту КРЖН ?
уяви, тепер вона здорожчала.
далі сам складеш логічний ряд ?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:04

  flyman написав:можеш назвати валюту КРЖН ?
уяви, тепер вона здорожчала.
далі сам складеш логічний ряд ?

То що, в тебе стане більше баксів? Не займайся дурнею :D . Яким боком валюта США до туземних хрущиків у країні третього світу?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:31

  BIGor написав:
  flyman написав:можеш назвати валюту КРЖН ?
уяви, тепер вона здорожчала.
далі сам складеш логічний ряд ?

То що, в тебе стане більше баксів? Не займайся дурнею :D . Яким боком валюта США до туземних хрущиків у країні третього світу?

Тим що в нас відкрита економіка, а не закрита, як в Північній Кореї.
Ладно, якщо захоче, лікбез проведе зРадіо.
В мене нема бажання доказовати очевидне.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:37

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Скрипку Страдивари на кусок сала будем менять в марте.


надеюсь вы успеете к этому времени закончить ремонт)
мое предложение остается в силе)

Очень надеюсь к марту закончить. В марте выставляю на продажу - реалити чек. Не покупают за запрошенную сумму - сдаю в аренду. Не сдается за таргет прайс - переезжаю и живу сам.

Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?
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