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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5713571457155716>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:39

  hume написав:Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?


шоп конговцу продать, когда деньги закончатся, я очередь еще год назад забил как только он квартиру купил, еслешо - вы за мной
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:44

  kingkongovets написав:господа ведущие эксперты в области инвестиций, рассуждающие о преимуществах вложений в недвигу, золото, ценные бумаги и депо, вы забываете о еще одной возможности тупиковать добычу - это инвестиции в произведения искусства, или как это еще называют те, кто этим занимается - собирательство
да, кэшфло оно не генерируют и требует определенных знаний - впрочем как и недвига - но зато в паре со вложением в востребованную недвигу образует вполне себе надежную и диверсифицированную инвестиционную корзину

Определенных??8))
Тут скорее пересичного отжарят как следует.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:20

  hume написав:Определенных??8))
Тут скорее пересичного отжарят как следует.


я попытался выразиться максимально корректно, но судя по каментам далеко не до всех дошло)
и я же сказал - как и в недвиге, тут люди на полном серьезе продолжают сравнивать депо и инвестиции в недвигу, если я снова начну говорить шо я о них по этому поводу думаю меня снова какашками забросают - надоело)

зы: кстати утро провел за кофе с конфетками в новом офисе интергала - ребята в полном шоколаде, продажи на уровне докарантинных, говорят шо у них щас полностью зеленый свет везде по строительству, конкурентов практически нет - аркада и укрбуд все, литовцы из столицы достраивают все и полностью уходят в ритейл, начали продажи парковых 2 - в общем как грицца цветут и пахнут и в будущее смотрят с оптимизмом
просили передавать приветы системным аналитикам и дико ржали при этом гг
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:43

  hume написав:
  airmax78 написав:Очень надеюсь к марту закончить. В марте выставляю на продажу - реалити чек. Не покупают за запрошенную сумму - сдаю в аренду. Не сдается за таргет прайс - переезжаю и живу сам.

Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?

Макс боится, что если переедет в свое, то потеряет мечту. Человек без мечты, что птица без крыльев.

Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часа, и для минуты, жертвуя низшие цели высшим. (Лев Николаевич Толстой)
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:48

  BIGor написав:
  Faceless написав:Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно

Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.

Из провинции едут в Киев. За ними тянутся капиталы и арендодатели. Пока не будет обратной миграции, никто не будет скупать в облцентрах. Особенно учитывая некоторые неудобства удаленного администрирования.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

От знову про комлекс в центрі міста оКРЖН:
- моніторинг від липня (повітря ями) до листопада (готове)
- ріст ціни від "ями" до "готове житло" +9,3%
- однокімнатні до 40м2 продані
- продані, наразі +2,7% в доларах від стану "повітря ями" до "готове"

Тобто з середини листопада пішла ціна вниз
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:02

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:Вот и бизнес план - покупайте под аренду квартиры в Виннице, Чернигове, Черкассах, Житомире, Полтаве пока не поздно

Надо ждать окончания Ковид-19 и кризиса в Украине. А там уже видно будет.

Из провинции едут в Киев. За ними тянутся капиталы и арендодатели. Пока не будет обратной миграции, никто не будет скупать в облцентрах. Особенно учитывая некоторые неудобства удаленного администрирования.

Цікаво, як бути із обл. центрами на Західній Україні та, як мінімум, Одесою?
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:07

  hume написав:Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?

Демонтаж и МОНТАЖ. Да, я же дорого сдавать буду. 3куе в мес. минимум.
Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.

Это вам прораб рассказал? Вы поверили?
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:14

  Vlad442 написав: Пока не будет обратной миграции, никто не будет скупать в облцентрах.
У меня знакомый купил. Мотивация - доходы от аренды упали, нужно восстанавливать до прежнего уровня.
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