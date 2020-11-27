шоп конговцу продать, когда деньги закончатся, я очередь еще год назад забил как только он квартиру купил, еслешо - вы за мной
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:39
шоп конговцу продать, когда деньги закончатся, я очередь еще год назад забил как только он квартиру купил, еслешо - вы за мной
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 28 лис, 2020 11:44
Определенных??8))
Тут скорее пересичного отжарят как следует.
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:20
я попытался выразиться максимально корректно, но судя по каментам далеко не до всех дошло)
и я же сказал - как и в недвиге, тут люди на полном серьезе продолжают сравнивать депо и инвестиции в недвигу, если я снова начну говорить шо я о них по этому поводу думаю меня снова какашками забросают - надоело)
зы: кстати утро провел за кофе с конфетками в новом офисе интергала - ребята в полном шоколаде, продажи на уровне докарантинных, говорят шо у них щас полностью зеленый свет везде по строительству, конкурентов практически нет - аркада и укрбуд все, литовцы из столицы достраивают все и полностью уходят в ритейл, начали продажи парковых 2 - в общем как грицца цветут и пахнут и в будущее смотрят с оптимизмом
просили передавать приветы системным аналитикам и дико ржали при этом гг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:43
Макс боится, что если переедет в свое, то потеряет мечту. Человек без мечты, что птица без крыльев.
Имей цель для всей жизни, цель для известного времени, цель для года, для месяца, для недели, для дня и для часа, и для минуты, жертвуя низшие цели высшим. (Лев Николаевич Толстой)
Додано: Суб 28 лис, 2020 12:48
Из провинции едут в Киев. За ними тянутся капиталы и арендодатели. Пока не будет обратной миграции, никто не будет скупать в облцентрах. Особенно учитывая некоторые неудобства удаленного администрирования.
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
От знову про комлекс в центрі міста оКРЖН:
- моніторинг від липня (повітря ями) до листопада (готове)
- ріст ціни від "ями" до "готове житло" +9,3%
- однокімнатні до 40м2 продані
- продані, наразі +2,7% в доларах від стану "повітря ями" до "готове"
Тобто з середини листопада пішла ціна вниз
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:02
Цікаво, як бути із обл. центрами на Західній Україні та, як мінімум, Одесою?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:07
Демонтаж и МОНТАЖ. Да, я же дорого сдавать буду. 3куе в мес. минимум.
Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:14
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