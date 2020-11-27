Додано: Суб 28 лис, 2020 12:20

hume написав: Определенных??8))

Тут скорее пересичного отжарят как следует. Определенных??8))Тут скорее пересичного отжарят как следует.

я попытался выразиться максимально корректно, но судя по каментам далеко не до всех дошло)и я же сказал - как и в недвиге, тут люди на полном серьезе продолжают сравнивать депо и инвестиции в недвигу, если я снова начну говорить шо я о них по этому поводу думаю меня снова какашками забросают - надоело)зы: кстати утро провел за кофе с конфетками в новом офисе интергала - ребята в полном шоколаде, продажи на уровне докарантинных, говорят шо у них щас полностью зеленый свет везде по строительству, конкурентов практически нет - аркада и укрбуд все, литовцы из столицы достраивают все и полностью уходят в ритейл, начали продажи парковых 2 - в общем как грицца цветут и пахнут и в будущее смотрят с оптимизмомпросили передавать приветы системным аналитикам и дико ржали при этом гг