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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5713571457155716

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:14

  kingkongovets написав:зы: кстати утро провел за кофе с конфетками в новом офисе интергала - ребята в полном шоколаде, продажи на уровне докарантинных, говорят шо у них щас полностью зеленый свет везде по строительству, конкурентов практически нет - аркада и укрбуд все, литовцы из столицы достраивают все и полностью уходят в ритейл, начали продажи парковых 2 - в общем как грицца цветут и пахнут и в будущее смотрят с оптимизмом
просили передавать приветы системным аналитикам и дико ржали при этом гг


Ты - такая серость, что даже не знаешь, кто такой системный аналитик (рука-лицо). Это IT-шник, к макроэкономике и анализу трендов имеющий примерно такое же отношение, как морская свинка к морю! Даже потроллить грамотно не можешь :oops:

Что касается инсайдов от Интергала - несостыковочка есть маленькая. Если конкуренты ушли, свет везде зеленый, а продажи всего-навсего "докарантинные", значит спрос по рынку обвалился феерически (по уровню инвестиций - уже на 70% в 3-м квартале, ищи выше), и как только предложение будет увеличено (цветут и пахнут же, якобы), тут же посыпятся цены!

Как это ты такой матерый профи не обсудил это за чаем с конфетками, а сидел, смирно развесив уши, как неопытный покупатель своей первой квартиры, пока тебе по ним ездили? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:21

  Grand Touring написав:
  Vlad442 написав: Пока не будет обратной миграции, никто не будет скупать в облцентрах.
У меня знакомый купил. Мотивация - доходы от аренды упали, нужно восстанавливать до прежнего уровня.

Знакомый из Киева? Имелось в виду, что деньги идут за арендатором. Едет арендатор в Киев/Польшу из Харькова, становится выгодней покупать под аренду в Киеве/Польше. Конечно это небольшой процент. Большинство, как скорей всего ваш знакомый, покупают где живут.
Еще момент, который стимулирует покупать там, где куда движется спрос, это выброс спадщины на рынок аренды. В процентном отношении таких квартир одинаково что в Киеве, что в Покровске, но в Покровске они полностью удовлетворяют спрос на аренду, поэтому покупать там смысла нет.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:21

  Vlad442 написав:Из провинции едут в Киев. За ними тянутся капиталы и арендодатели. Пока не будет обратной миграции, никто не будет скупать в облцентрах. Особенно учитывая некоторые неудобства удаленного администрирования.


Она уже есть из Киева в Киевскую область. Лучше следить за трендами, чем повторять заскорузлые мантры. Тем более, что я раз в два месяца даю эти апдейты прямо сюда
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 28 лис, 2020 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:23

  Vlad442 написав:Знакомый из Киева?
Нет, да спадщина
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:33

зрада, а че у тебя вдруг так бурно подгорело то?)
ты ж нас многократно уверял, шо "системный аналитик" зззз и ты - это два абсолютно разных человека и то шо ты появился тут как только он отсюда сбрился - всего лишь невинное соупадение)
кстати мне всегда было интересно, кому ты тут пытаешься втюхать свою говноаналитику?)
люди, которые таких как ты берут на работу относятся к твоим потокам бреда мягко говоря со смехом, а у перманентых обвалишек, в сердцах которых твои камлание на скорый пздц находят горячий отклик, денег никогда нет и не предвидится
так шо ты тут постоянно делаешь, яркий ты наш, мм?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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