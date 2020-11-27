Додано: Суб 28 лис, 2020 13:33

зрада, а че у тебя вдруг так бурно подгорело то?)

ты ж нас многократно уверял, шо "системный аналитик" зззз и ты - это два абсолютно разных человека и то шо ты появился тут как только он отсюда сбрился - всего лишь невинное соупадение)

кстати мне всегда было интересно, кому ты тут пытаешься втюхать свою говноаналитику?)

люди, которые таких как ты берут на работу относятся к твоим потокам бреда мягко говоря со смехом, а у перманентых обвалишек, в сердцах которых твои камлание на скорый пздц находят горячий отклик, денег никогда нет и не предвидится

так шо ты тут постоянно делаешь, яркий ты наш, мм?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.