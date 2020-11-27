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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 571557165717571857195720>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:46

  EnotBegemot написав:Ну где Вы слышали такое, что в ОП говорили о падении с проса или проблемах застройщика? Это моветон, у них всегда все хорошо и перспективно)
Конкурентов сейчас хватает у них (горстрой,будкепитал,куча новых застройщиков). Косвенно о продажах еще говорит наличие единичек в практически сданных домах, при хорошем спросе их выметают за первые пол года от котлована.


а шо, на московской оп?)
в очередной раз вижу, шо реальная инфа и инсайды тут никого не интересуют
ну шо ж - продолжайте жить в мире собственных фантазий, мне то шо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:У меня знакомый купил. Мотивация - доходы от аренды упали, нужно восстанавливать до прежнего уровня.

Еще вопрос про упавшие с аренды доходы. Цены на аренду плюс-минус восстановились до февральского уровня, или, чтобы не пересчитали в долларах и не рассказали про обвал, до уровня февраля 19-ого.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:48

  kingkongovets написав:
  EnotBegemot написав:Ну где Вы слышали такое, что в ОП говорили о падении с проса или проблемах застройщика? Это моветон, у них всегда все хорошо и перспективно)
Конкурентов сейчас хватает у них (горстрой,будкепитал,куча новых застройщиков). Косвенно о продажах еще говорит наличие единичек в практически сданных домах, при хорошем спросе их выметают за первые пол года от котлована.


а шо, на московской оп?)
в очередной раз вижу, шо реальная инфа и инсайды тут никого не интересуют
ну шо ж - продолжайте жить в мире собственных фантазий, мне то шо


В чем инсайд? Или очень тонко, не понял, можно подробней?
Иллюзий нет, реальные вещи
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:49

  Grand Touring написав:
  Vlad442 написав: Пока не будет обратной миграции, никто не будет скупать в облцентрах.
У меня знакомый купил. Мотивация - доходы от аренды упали, нужно восстанавливать до прежнего уровня.

а смисл?
мишина возня.
в мене при коронокризі витрати впали.
От коли піде відновлення економіки, тоді воно само відновиться до попереднього рівня.
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flyman
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2
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:50

EnotBegemot
нене, инаф
все вопросы к зрадио, хватит с меня
варитесь в собственном соку дальше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:52

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Она уже есть из РЖН Киева в РЖН Киевской области. Лучше следить за трендами, чем повторять заскорузлые мантры. Тем более, что я раз в два месяца даю эти апдейты прямо сюда

Покупать под Киевом это тупик. Если всех вакцинируют, то восстановится старая ситуация, когда сдать с хорошим ремонтом в пригороде (где ремонт не дешевле) тот еще квест, судя по отзывам. Если тренд на удаленку сохранится, то зачем снимать в пригороде, когда можно вернуться в свое в условном Кривом Роге?

Влад, якщо переформатували бізнес-процеси під час ковіду, то що потім ще раз будуть переформатовувати взад? Сумніваюсь. Якщо щось налагоджено і працює, то навіщо ломати?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:54

  kingkongovets написав:EnotBegemot
нене, инаф
все вопросы к зрадио, хватит с меня
варитесь в собственном соку дальше


Сказали А говорите и Б)
Всем будет интересно узнать инсайд.
Вы же понимаете хорошо в недвижке, просветите недалеких?
Зрадио опять накидает графиков ,никто ниче не поймет
EnotBegemot
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:56

EnotBegemot
"я ничего вам не должен"(с) :mrgreen:
снова пожалел шо вернулся в этот цирк
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:56

Вообще, лендлорды в силу своей профессии часто страдают неадекватностью. Как правило, это мания величия или чувство исключительности. Поэтому, им очень трудно что-то доказать и сопровождается бурными эмоциональными возражениями. Vlad442 нетипичен, наверное, потому что много сидит на разных форумах или занимается еще чем-нибудь.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 13:59

  Vlad442 написав:Еще вопрос про упавшие с аренды доходы. Цены на аренду плюс-минус восстановились до февральского уровня, или, чтобы не пересчитали в долларах и не рассказали про обвал, до уровня февраля 19-ого.
в облцентре не восстановились
Grand Touring
 
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