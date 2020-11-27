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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:46
EnotBegemot написав:
Ну где Вы слышали такое, что в ОП говорили о падении с проса или проблемах застройщика? Это моветон, у них всегда все хорошо и перспективно)
Конкурентов сейчас хватает у них (горстрой,будкепитал,куча новых застройщиков). Косвенно о продажах еще говорит наличие единичек в практически сданных домах, при хорошем спросе их выметают за первые пол года от котлована.
а шо, на московской оп?)
в очередной раз вижу, шо реальная инфа и инсайды тут никого не интересуют
ну шо ж - продолжайте жить в мире собственных фантазий, мне то шо
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kingkongovets
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:48
Grand Touring написав:
У меня знакомый купил. Мотивация - доходы от аренды упали, нужно восстанавливать до прежнего уровня.
Еще вопрос про упавшие с аренды доходы. Цены на аренду плюс-минус восстановились до февральского уровня, или, чтобы не пересчитали в долларах и не рассказали про обвал, до уровня февраля 19-ого.
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Vlad442
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:48
kingkongovets написав: EnotBegemot написав:
Ну где Вы слышали такое, что в ОП говорили о падении с проса или проблемах застройщика? Это моветон, у них всегда все хорошо и перспективно)
Конкурентов сейчас хватает у них (горстрой,будкепитал,куча новых застройщиков). Косвенно о продажах еще говорит наличие единичек в практически сданных домах, при хорошем спросе их выметают за первые пол года от котлована.
а шо, на московской оп?)
в очередной раз вижу, шо реальная инфа и инсайды тут никого не интересуют
ну шо ж - продолжайте жить в мире собственных фантазий, мне то шо
В чем инсайд? Или очень тонко, не понял, можно подробней?
Иллюзий нет, реальные вещи
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EnotBegemot
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:49
Grand Touring написав: Vlad442 написав:
Пока не будет обратной миграции, никто не будет скупать в облцентрах.
У меня знакомый купил. Мотивация - доходы от аренды упали, нужно восстанавливать до прежнего уровня.
а смисл?
мишина возня.
в мене при коронокризі витрати впали.
От коли піде відновлення економіки, тоді воно само відновиться до попереднього рівня.
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2
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:50
EnotBegemot
нене, инаф
все вопросы к зрадио, хватит с меня
варитесь в собственном соку дальше
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:52
Vlad442 написав: zРадио написав:
Она уже есть из РЖН Киева в РЖН Киевской области. Лучше следить за трендами, чем повторять заскорузлые мантры. Тем более, что я раз в два месяца даю эти апдейты прямо сюда
Покупать под Киевом это тупик. Если всех вакцинируют, то восстановится старая ситуация, когда сдать с хорошим ремонтом в пригороде (где ремонт не дешевле) тот еще квест, судя по отзывам. Если тренд на удаленку сохранится, то зачем снимать в пригороде, когда можно вернуться в свое в условном Кривом Роге?
Влад, якщо переформатували бізнес-процеси під час ковіду, то що потім ще раз будуть переформатовувати взад? Сумніваюсь. Якщо щось налагоджено і працює, то навіщо ломати?
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2
Додано: Суб 28 лис, 2020 13:54
kingkongovets написав:EnotBegemot
нене, инаф
все вопросы к зрадио, хватит с меня
варитесь в собственном соку дальше
Сказали А говорите и Б)
Всем будет интересно узнать инсайд.
Вы же понимаете хорошо в недвижке, просветите недалеких?
Зрадио опять накидает графиков ,никто ниче не поймет
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EnotBegemot
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:56
EnotBegemot
"я ничего вам не должен"(с)
снова пожалел шо вернулся в этот цирк
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kingkongovets
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:56
Вообще, лендлорды в силу своей профессии часто страдают неадекватностью. Как правило, это мания величия или чувство исключительности. Поэтому, им очень трудно что-то доказать и сопровождается бурными эмоциональными возражениями. Vlad442 нетипичен, наверное, потому что много сидит на разных форумах или занимается еще чем-нибудь.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:59
Vlad442 написав:
Еще вопрос про упавшие с аренды доходы. Цены на аренду плюс-минус восстановились до февральского уровня, или, чтобы не пересчитали в долларах и не рассказали про обвал, до уровня февраля 19-ого.
в облцентре не восстановились
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