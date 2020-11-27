Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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airmax78 написав:Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.
Это вам прораб рассказал? Вы поверили?
Ну а кто же? Конечно поверил. На всех стенах выстроенных за 3куе - все збс. А на этой стене - трещины пошли. Но кусок ее демонтировали перенося дверной проем. Так что полностью пенять на рукожопость застройщика нельзя. Если бы ее не трогали, то все бы нормально было.
Grand Touring написав:Вообще, лендлорды в силу своей профессии часто страдают неадекватностью. Как правило, это мания величия или чувство исключительности. Поэтому, им очень трудно что-то доказать и сопровождается бурными эмоциональными возражениями. Vlad442 нетипичен, наверное, потому что много сидит на разных форумах или занимается еще чем-нибудь.
Vlad442 очень часто приводит логичные доводы без лишней мазни и догадок, побольше бы такого на форуме. Очень много оффа не по теме и левака на поговорить.
kingkongovets написав:зрада, а че у тебя вдруг так бурно подгорело то?) ты ж нас многократно уверял, шо "системный аналитик" зззз и ты - это два абсолютно разных человека и то шо ты появился тут как только он отсюда сбрился - всего лишь невинное соупадение)
А я причем к зззз? Я даже не знал, что он системный аналитик (ну или ты это сам придумал, чтобы не выглядеть глупо, хоть и получается это у тебя плохо)
kingkongovets написав:кстати мне всегда было интересно, кому ты тут пытаешься втюхать свою говноаналитику?) люди, которые таких как ты берут на работу относятся к твоим потокам бреда мягко говоря со смехом, а у перманентых обвалишек, в сердцах которых твои камлание на скорый пздц находят горячий отклик, денег никогда нет и не предвидится так шо ты тут постоянно делаешь, яркий ты наш, мм?)
Дружище, я - третий человек в крупной компании с выручкой больше 5 млрд грн и чистой прибылью больше 1 млрд грн в год. Не с твоими дутыми понтами рассуждать, кто таких берет, а кто не берет...
kingkongovets написав:зы: ну и канешна, вывод о том, шо топам ведущего на сегодня киевского застройщика больше нечем заняться, кроме как гнуть пальцы и ездить по ушам перед неопытным покупателем своей первой квартиры - вполне соответствует твоему общему уровню бгг
Ведущего, или не ведущего - не знаю, там доли рынка постоянно "гуляют", но не те ли это ТОПы, которые в лице Зубика постоянно скулят о государственной поддержке?
доходы от аренды упали, цены на квартиры упали, доллары не приносят доход. Кроме как лендлордствовать ничего не умеет. Как поднять доходы? Купить еще пару квартир! облцентр
Сомнительная затея на догосрок, корона все же когда-нибудь закончится и народ с обл.центров опять попрет кто куда (столица/забугорщина)[/quote] Поэтому глупо сейчас впрыгивать всеми копытами в бетон КРЖН перед локдауном. Да еще по максимальным за последние 4 года ценам.[/quote]
Не поспоришь Цены застройщики задрали прилично за последние месяцев 6, хотя повода не вижу: -темпы замедлились у строек -покупателей меньше -себес врядли вырос
zРадио написав:Она уже есть из РЖН Киева в РЖН Киевской области. Лучше следить за трендами, чем повторять заскорузлые мантры. Тем более, что я раз в два месяца даю эти апдейты прямо сюда
Покупать под Киевом это тупик. Если всех вакцинируют, то восстановится старая ситуация, когда сдать с хорошим ремонтом в пригороде (где ремонт не дешевле) тот еще квест, судя по отзывам. Если тренд на удаленку сохранится, то зачем снимать в пригороде, когда можно вернуться в свое в условном Кривом Роге?
Я не думаю, что тренд на удаленку будет массово возвращать людей из Киева в родные ипеня. Вряд ли. Он будет развивать интересные с точки зрения климата локации. Например, акуртовскую Анталью. Не исключено, что жилье активно начнут строить и на черноморском побережье Украины. Сейчас это только перегруженная Одесса (и то - не как морской курорт, а как большой город), а длина морских границ - сотни километров
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 28 лис, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Дружище, я - третий человек в крупной компании с выручкой больше 5 млрд грн и чистой прибылью больше 1 млрд грн в год. Не с твоими дутыми понтами рассуждать, кто таких берет, а кто не берет...
еще летом писал
на данный момент думаю где продлить лето, чтобы люди были нашего менталитета, а мечтаю о таких работниках как zRadio