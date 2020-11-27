Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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доходы от аренды упали, цены на квартиры упали, доллары не приносят доход. Кроме как лендлордствовать ничего не умеет. Как поднять доходы? Купить еще пару квартир! облцентр
Сомнительная затея на догосрок, корона все же когда-нибудь закончится и народ с обл.центров опять попрет кто куда (столица/забугорщина)
Не согласен, вы что еще не поняли, что сделала пандемия? Она навсегда изменила то, как мы будем работать в будущем, что удаленный работник это вполне неплохо: экономия на аренде офисного места, экономия на аренде для самого работника и тд...мир изменился навсегда и это повлечет изменения на рынке аренды (как офисов, так и квартир)...сотвественно быть лендлордом будет уже не так выгодно, как раньше... И для многих эта пандемия должна внести коррекции в стратегии инвестирования на будущее: покупать лучше для себя, жить и инвестировать в себя, в семью! И лучше реально купить ОВГЗ или стоки из S & P 500, чем малоликвидные бетонометры КРЖН
Vlad442 написав:Еще вопрос про упавшие с аренды доходы. Цены на аренду плюс-минус восстановились до февральского уровня, или, чтобы не пересчитали в долларах и не рассказали про обвал, до уровня февраля 19-ого.
в облцентре не восстановились
В моем восстановилось. Результат лучше, чем в Киеве, который сдается с дисконтом в несколько процентов от старых цен. Пересдачи идут с ростом цены, старым жильцам, правда, в этом году не поднимал, но летом весенние кризисные скидки отменил.
доходы от аренды упали, цены на квартиры упали, доллары не приносят доход. Кроме как лендлордствовать ничего не умеет. Как поднять доходы? Купить еще пару квартир! облцентр
Сомнительная затея на догосрок, корона все же когда-нибудь закончится и народ с обл.центров опять попрет кто куда (столица/забугорщина)
Не согласен, вы что еще не поняли, что сделала пандемия? Она навсегда изменила то, как мы будем работать в будущем, что удаленный работник это вполне неплохо: экономия на аренде офисного места, экономия на аренде для самого работника и тд...мир изменился навсегда и это повлечет изменения на рынке аренды (как офисов, так и квартир)...сотвественно быть лендлордом будет уже не так выгодно, как раньше... И для многих эта пандемия должна внести коррекции в стратегии инвестирования на будущее: покупать лучше для себя, жить и инвестировать в себя, в семью! И лучше реально купить ОВГЗ или стоки из S & P 500, чем малоликвидные бетонометры КРЖН[/quote]
Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу
Grand Touring написав:Вообще, лендлорды в силу своей профессии часто страдают неадекватностью. Как правило, это мания величия или чувство исключительности. Поэтому, им очень трудно что-то доказать и сопровождается бурными эмоциональными возражениями. Vlad442 нетипичен, наверное, потому что много сидит на разных форумах или занимается еще чем-нибудь.
Конечно занимается. Квартиры сами на себя не заработают.
Grand Touring написав:доходы от аренды упали, цены на квартиры упали, доллары не приносят доход. Кроме как лендлордствовать ничего не умеет. Как поднять доходы? Купить еще пару квартир! облцентр
Я не понимаю как можно стать профессиональным лендлордом ничего не умея. Если спадщина, то это одна квартира и она не прокормит. Если человек заработал на них, значит что-то умеет. Кроме как коррупционеров и откаты ничего в голову не приходит, но и они (наверное) выходят на пенсию не с квартирами, а с долей в фирмах и схемах. У чиновников в декларации не светится набор квартир среднего сегмента как массовое явление.
Sidus написав: Не согласен, вы что еще не поняли, что сделала пандемия? Она навсегда изменила то, как мы будем работать в будущем, что удаленный работник это вполне неплохо: экономия на аренде офисного места, экономия на аренде для самого работника и тд...мир изменился навсегда и это повлечет изменения на рынке аренды (как офисов, так и квартир)...сотвественно быть лендлордом будет уже не так выгодно, как раньше... И для многих эта пандемия должна внести коррекции в стратегии инвестирования на будущее: покупать лучше для себя, жить и инвестировать в себя, в семью! И лучше реально купить ОВГЗ или стоки из S & P 500, чем малоликвидные бетонометры КРЖН
Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу
Зачем? дорого, грязь, вечные пробки, толпы людей... Это не любителя, и если обеспечить такой же уровень медицины, образования в обл(рай) центре, то комфортнее жить там при одинаковом уровне доходов.
zРадио написав:Дружище, я - третий человек в крупной компании с выручкой больше 5 млрд грн и чистой прибылью больше 1 млрд грн в год. Не с твоими дутыми понтами рассуждать, кто таких берет, а кто не берет...
еще летом писал
на данный момент думаю где продлить лето, чтобы люди были нашего менталитета, а мечтаю о таких работниках как zRadio
EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу
Инфраструктура, как мне кажется, лучше в обцлентрах. Медицина, развлечения, парки и т. п. вполне на киевском уровне, но нет таких транспортных проблем, грязи и разрухи. Многие услуги (в том числе и аренда) дешевле.