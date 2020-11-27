Додано: Суб 28 лис, 2020 14:42

Sidus написав: Grand Touring написав: flyman написав: а смисл?

а смисл? доходы от аренды упали, цены на квартиры упали, доллары не приносят доход. Кроме как лендлордствовать ничего не умеет. Как поднять доходы? Купить еще пару квартир! облцентр доходы от аренды упали, цены на квартиры упали, доллары не приносят доход. Кроме как лендлордствовать ничего не умеет. Как поднять доходы? Купить еще пару квартир! облцентр



Сомнительная затея на догосрок, корона все же когда-нибудь закончится и народ с обл.центров опять попрет кто куда (столица/забугорщина) Сомнительная затея на догосрок, корона все же когда-нибудь закончится и народ с обл.центров опять попрет кто куда (столица/забугорщина)

Не согласен, вы что еще не поняли, что сделала пандемия? Она навсегда изменила то, как мы будем работать в будущем, что удаленный работник это вполне неплохо: экономия на аренде офисного места, экономия на аренде для самого работника и тд...мир изменился навсегда и это повлечет изменения на рынке аренды (как офисов, так и квартир)...сотвественно быть лендлордом будет уже не так выгодно, как раньше...И для многих эта пандемия должна внести коррекции в стратегии инвестирования на будущее: покупать лучше для себя, жить и инвестировать в себя, в семью!И лучше реально купить ОВГЗ или стоки из S & P 500, чем малоликвидные бетонометры КРЖН[/quote]Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу