Libo написав:

У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит,А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой!