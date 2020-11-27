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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 57185719572057215722>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:00

  EnotBegemot написав:
  Sidus написав:Если обеспечить тот же уровень услуг и зарплат в обл.центре, то да, нет смысла в столице.
Но много ли Вы знаете таких обл.центров, кроме Одессы,Днепра?

Так с удаленной работой уже не важно, где вы находитесь, хоть мигрируйте каждую неделю, а работайте в столице удаленно, как это большинство делает сейчас в пандемию. Конечно, не все профессии пригодны для этого, но офисный работник почти всегда может работать удаленно
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:11

  Vlad442 написав:
  flyman написав:
  Libo написав:У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас.
А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. :? А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой! :o

Якщо це відбувається загалом, тобто у всіх росте з.п. і падають % по іпотеці, то нерухомість доступнішою не стає. Можна взяти приклад США. Ніби і з.п. високі і відсотки по іпотеці низьки, а житло тре виплачувати 30 років, причому єдине.

Ипотека это странная вещь. Есть Х людей с деньгами, есть Y квартир на продажу. Чтобы рынок был сбалансирован и Х равнялось Y, нужен ценз - чтобы в Х попадали люди с 20 тыс долларов, например. Это и будет определять среднюю цену. Средний человек покупает среднюю квартиру за 20 тыс и радуется. Может даже расслабиться и меньше работать, так как не нужно платить аренду.
Тут появляется ипотека и каждый может взять еще 80 тыс. Количество людей не изменилось, количество квартир то же, только теперь цена 100 тыс, и после покупки приходится платить еще всю жизнь банку.
Конечно такая схема стимулирует строительство, увеличивает производительность труда через кредитную кабалу, но выгодна ли она простому человеку?


Мне кажеться в украинских реалиях схема не работает на пользу государства.
Деньги застройщиком как правило выводяться, после непродолжительной деятельности строительство останавливается и застройщик сбегает.
Куче инвесторов нужно компенсировать жилье, банки падают или несут убытки так как залога нет.
Что-бы схема работала нужно менять кардинально принцыпы кредитования.
ФФС только от банков, жесткий контроль банков и застройщиков. Предварительные договора и все другие возмжности инвестирования запрещаються. Мечты-мечты
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу

Это при условии что есть личный автомобиль и лишние 10 тыс. грн минимум ежемесячно платы лендлорду.
Вот даже если по текущей ситуации взят условного Васю, который работает на удаленке и получает среднюю киевскую ЗП 15 тыс. грн.
Вариант 1 - жить в родительской хате/или арендовать в обл. центре (0 - 3000 грн/мес.)
У него на жизнь остается 15000 грн (при условии жизни в родительской хате) и 12000 грн при условии аренды в обл. центре.
Вариант 2 - жить в столице и снимать квартиру за 10000 грн/мес. - на жизнь остается 5000 грн.

Как думаете, у этого человека уровень жизни и комфорта где будет лучше?
В обл. центре (остаток на жизнь 12000-15000 грн/мес) или Киеве (остаток на жизнь 5000 грн/мес)
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:24

BIGor
Тем, кого технически можно нанять удаленно стучать по клавишам, будут платить зарплату в 8000 и на руках у них будут оставаться те же 5 тыс.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:26

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
У родителей мелкий шмоточный бизнс в Виннице. Все плохо.
Хотя несколько лет назад даже брательнику квартиру купили в расрочку.
И это в предновогдний пик сезона.
Бует дорожать :lol:

А шо случилось ? ведь не Порошенко президент, а окна забивать приходится ?

Хуже не будет, правда ведь ?


Читайте газеты, там все есть.
Про уровень медицины в Украине немцы офигивают.
https://www.youtube.com/watch?v=AWEPQpiRc6U&t=741s
В кратце, люди умирают от тубика в Украине, хотя в Европе уже с середины прошлого века приктически не встречается.
Взяли одного больного на излечение, так как в Украине вылечить не могут, больной просто умирал.
Жестокая документалка.
Так что, когда дно ? Копаем ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 28 лис, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:31

  Vlad442 написав:BIGor
Тем, кого технически можно нанять удаленно стучать по клавишам, будут платить зарплату в 8000 и на руках у них будут оставаться те же 5 тыс.

Ну судя по уровню зарплат программистов такая схема не работает.

Хотя тема переформатирования рынка труда в связи с Ковид-19 очень интересна.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я в шоке от этих де6илов: у них школы работают, при этом они ТРЦ закрывают на выходные... просто какое-то вредительство. Зебанаты.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:51

  airmax78 написав:Я в шоке от этих де6илов: у них школы работают, при этом они ТРЦ закрывают на выходные... просто какое-то вредительство. Зебанаты.

Интересно посмотреть на дурачков, которые в коронавирус ходят по ТРЦ.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:51

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
  Хомякоид написав:
У родителей мелкий шмоточный бизнс в Виннице. Все плохо.
Хотя несколько лет назад даже брательнику квартиру купили в расрочку.
И это в предновогдний пик сезона.
Бует дорожать :lol:

А шо случилось ? ведь не Порошенко президент, а окна забивать приходится ?

Хуже не будет, правда ведь ?


Читайте газеты, там все есть.
Про уровень медицины в Украине немцы офигивают.
https://www.youtube.com/watch?v=AWEPQpiRc6U&t=741s

Тебе явно аватарка жмёт :) Тупой съезд на медицину, ещё и на немецком языке

Тебе конкретно о том, что бизнес твоих родителей загибается при Зеленском.
А не при Порошенко, как ты трындел постоянно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:02

  Vlad442 написав:BIGor
Тем, кого технически можно нанять удаленно стучать по клавишам, будут платить зарплату в 8000 и на руках у них будут оставаться те же 5 тыс.


Наоборот. Удаленные рабочие места в большинстве случаев более высокооплачиваемы, чем стационарные. Тут дело не в соискателях, а работодателях - чем эффективнее и богаче бизнес, тем более автоматизированы его рабочие места
zРадио
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