Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Если обеспечить тот же уровень услуг и зарплат в обл.центре, то да, нет смысла в столице. Но много ли Вы знаете таких обл.центров, кроме Одессы,Днепра?
Так с удаленной работой уже не важно, где вы находитесь, хоть мигрируйте каждую неделю, а работайте в столице удаленно, как это большинство делает сейчас в пандемию. Конечно, не все профессии пригодны для этого, но офисный работник почти всегда может работать удаленно
Libo написав:У вас странные представления об ипотеке. Если у вас цель надурить кого-то, то вам точно не в ипотеку. В банках сидят люди совсем не дурнее вас. А если у вас цель жить в своем жилье уже сегодня и постепенно за него расплачиваться, а не ждать 30 лет безхатченком пока накопишь на квартиру, то это как раз ваш шанс. Не хочешь платить банку проценты по ипотеке, значит будешь платить за аренду дяде или жить в бабушатнике с мамой. Бесспорно, лучше самому жить в своем и платить проценты банку. Значит, проблема сегодня только в текщем уровне з/п и в стоимости ипотеки. Одно поднять, а другое снизить и вопрос закрыт. А те, кто могут платить сегодня, вообще не должны задумываться на этим, а с воздуха прямо в бой!
Якщо це відбувається загалом, тобто у всіх росте з.п. і падають % по іпотеці, то нерухомість доступнішою не стає. Можна взяти приклад США. Ніби і з.п. високі і відсотки по іпотеці низьки, а житло тре виплачувати 30 років, причому єдине.
Ипотека это странная вещь. Есть Х людей с деньгами, есть Y квартир на продажу. Чтобы рынок был сбалансирован и Х равнялось Y, нужен ценз - чтобы в Х попадали люди с 20 тыс долларов, например. Это и будет определять среднюю цену. Средний человек покупает среднюю квартиру за 20 тыс и радуется. Может даже расслабиться и меньше работать, так как не нужно платить аренду. Тут появляется ипотека и каждый может взять еще 80 тыс. Количество людей не изменилось, количество квартир то же, только теперь цена 100 тыс, и после покупки приходится платить еще всю жизнь банку. Конечно такая схема стимулирует строительство, увеличивает производительность труда через кредитную кабалу, но выгодна ли она простому человеку?
Мне кажеться в украинских реалиях схема не работает на пользу государства. Деньги застройщиком как правило выводяться, после непродолжительной деятельности строительство останавливается и застройщик сбегает. Куче инвесторов нужно компенсировать жилье, банки падают или несут убытки так как залога нет. Что-бы схема работала нужно менять кардинально принцыпы кредитования. ФФС только от банков, жесткий контроль банков и застройщиков. Предварительные договора и все другие возмжности инвестирования запрещаються. Мечты-мечты
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
EnotBegemot написав:Жить человеку нужно же где-то - хоть в Киеве, хоть в обл.центре. Но никто не будет спорить,что инфраструктура для жизни в столице лучше. И при возможности человек выберет столицу
Это при условии что есть личный автомобиль и лишние 10 тыс. грн минимум ежемесячно платы лендлорду. Вот даже если по текущей ситуации взят условного Васю, который работает на удаленке и получает среднюю киевскую ЗП 15 тыс. грн. Вариант 1 - жить в родительской хате/или арендовать в обл. центре (0 - 3000 грн/мес.) У него на жизнь остается 15000 грн (при условии жизни в родительской хате) и 12000 грн при условии аренды в обл. центре. Вариант 2 - жить в столице и снимать квартиру за 10000 грн/мес. - на жизнь остается 5000 грн.
Как думаете, у этого человека уровень жизни и комфорта где будет лучше? В обл. центре (остаток на жизнь 12000-15000 грн/мес) или Киеве (остаток на жизнь 5000 грн/мес)
Хомякоид написав: У родителей мелкий шмоточный бизнс в Виннице. Все плохо. Хотя несколько лет назад даже брательнику квартиру купили в расрочку. И это в предновогдний пик сезона. Бует дорожать
А шо случилось ? ведь не Порошенко президент, а окна забивать приходится ?
Хуже не будет, правда ведь ?
Читайте газеты, там все есть. Про уровень медицины в Украине немцы офигивают. https://www.youtube.com/watch?v=AWEPQpiRc6U&t=741s В кратце, люди умирают от тубика в Украине, хотя в Европе уже с середины прошлого века приктически не встречается. Взяли одного больного на излечение, так как в Украине вылечить не могут, больной просто умирал. Жестокая документалка. Так что, когда дно ? Копаем ?
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 28 лис, 2020 15:42, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Vlad442 написав:BIGor Тем, кого технически можно нанять удаленно стучать по клавишам, будут платить зарплату в 8000 и на руках у них будут оставаться те же 5 тыс.
Наоборот. Удаленные рабочие места в большинстве случаев более высокооплачиваемы, чем стационарные. Тут дело не в соискателях, а работодателях - чем эффективнее и богаче бизнес, тем более автоматизированы его рабочие места