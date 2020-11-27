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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:15
pesikot написав:
Тебе конкретно о том, что бизнес твоих родителей загибается при Зеленском.
А не при Порошенко, как ты трындел постоянно
Ты не видишь связи между экономикой и ковидом ?
До сентября-октября все шло как всегда с бизнесом. Проблемы начались сейчас и были при карантине весной.
При шеколадном экомика упала за первый год при черном лебеде больша чем на 20%, при зеле тоже при черном лебеде 5-6% максимум.
Инфлицию и девальвацию тогда и сейчас напоминать ?
Упоротость порохобтов удивляет
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Суб 28 лис, 2020 16:16, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:16
Владик Харьковский конечно противній старикашка, но далеко не глупій. Жаль с Аркадой меня не послушался.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:31
zРадио написав: Vlad442 написав:BIGor
Тем, кого технически можно нанять удаленно стучать по клавишам, будут платить зарплату в 8000 и на руках у них будут оставаться те же 5 тыс.
Наоборот. Удаленные рабочие места в большинстве случаев более высокооплачиваемы, чем стационарные. Тут дело не в соискателях, а работодателях - чем эффективнее и богаче бизнес, тем более автоматизированы его рабочие места
Ты сейчас такой бред несёшь, как с 1950 гривен пенсии в декабре 2013
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:32
Хомякоид написав:
pesikot написав:
Тебе конкретно о том, что бизнес твоих родителей загибается при Зеленском.
А не при Порошенко, как ты трындел постоянно
Ты не видишь связи между экономикой и ковидом ?
До сентября-октября все шло как всегда с бизнесом. Проблемы начались сейчас и были при карантине весной.
При шеколадном экомика упала за первый год при черном лебеде больша чем на 20%, при зеле тоже при черном лебеде 5-6% максимум.
Инфлицию и девальвацию тогда и сейчас напоминать ?
Упоротость порохобтов удивляет
Путин опаснее коронавируса (с) П.А.Порошенко, цитаты великих людей
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:39
Хомякоид написав:
pesikot написав:
Тебе конкретно о том, что бизнес твоих родителей загибается при Зеленском.
А не при Порошенко, как ты трындел постоянно
Ты не видишь связи между экономикой и ковидом ?
До сентября-октября все шло как всегда с бизнесом. Проблемы начались сейчас и были при карантине весной.
При шеколадном экомика упала за первый год при черном лебеде больша чем на 20%, при зеле тоже при черном лебеде 5-6% максимум. Инфлицию
и девальвацию тогда и сейчас напоминать ?
Упоротость порохобтов удивляет
Проблемы в экономике начались ещё до ковида, с приходом Зеленского, безо всяких чёрных лебедей. Так что, не гунди
Не пытайся натянуть ковид. Это не ковид виноват, а недолугие действия зелемордых, а именно - запретить и не пущать
Упоротость зелебобиков удивляет, дальше своего носа не видят
Локдаун выходного дня не работает, количество новых не уменьшается.
А вот бизнес страдает. И этот локдаун ввела зелемордая команда.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:42
zРадио написав: Хомякоид написав:
pesikot написав:
Тебе конкретно о том, что бизнес твоих родителей загибается при Зеленском.
А не при Порошенко, как ты трындел постоянно
Ты не видишь связи между экономикой и ковидом ?
До сентября-октября все шло как всегда с бизнесом. Проблемы начались сейчас и были при карантине весной.
При шеколадном экомика упала за первый год при черном лебеде больша чем на 20%, при зеле тоже при черном лебеде 5-6% максимум.
Инфлицию и девальвацию тогда и сейчас напоминать ?
Упоротость порохобтов удивляет
Путин опаснее коронавируса (с) П.А.Порошенко, цитаты великих людей
Расскажи это погибшим от действий наёмников Путина.
Какое же ты убогое
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:43
BIGor написав: airmax78 написав:
Я в шоке от этих де6илов: у них школы работают, при этом они ТРЦ закрывают на выходные... просто какое-то вредительство. Зебанаты.
Интересно посмотреть на дурачков, которые в коронавирус ходят по ТРЦ.
Дурачки сейчас отправляют своих детей в школу. По 20+ человек в классе, все без масок. А по выходным сидят дома все вместе, если, вдруг, в будние дни с детьми разминулись. А в ТРЦ без маски не впускают. И попробуй сними. И постоянная влажная уборка, нормальная вентиляция и санитайзеры на каждом шагу. Де6илыблд.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:44
pesikot написав: zРадио написав: Vlad442 написав:BIGor
Тем, кого технически можно нанять удаленно стучать по клавишам, будут платить зарплату в 8000 и на руках у них будут оставаться те же 5 тыс.
Наоборот. Удаленные рабочие места в большинстве случаев более высокооплачиваемы, чем стационарные. Тут дело не в соискателях, а работодателях - чем эффективнее и богаче бизнес, тем более автоматизированы его рабочие места
Ты сейчас такой бред несёшь, как с 1950 гривен пенсии в декабре 2013
Хотіть то можуть хотіти знизити, але в результаті з.п. впаде в мегаполісах, а на периферії виросте.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:50
pesikot написав:
Расскажи это погибшим от действий наёмников Путина.
Какое же ты убогое
Провокатор, тебе можно ответить в том же духе - расскажи это родственникам погибших от коронавируса. Но я не стану! Пляски на костях - это твоя фишка.
И вообще хватит сюда, на тематическую ветку, регулярно тащить политическую пропаганду - занимайся ею здесь:Політичні дискусії
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:53
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Я в шоке от этих де6илов: у них школы работают, при этом они ТРЦ закрывают на выходные... просто какое-то вредительство. Зебанаты.
Интересно посмотреть на дурачков, которые в коронавирус ходят по ТРЦ.
Дурачки сейчас отправляют своих детей в школу. По 20+ человек в классе, все без масок. А по выходным сидят дома все вместе, если, вдруг, в будние дни с детьми разминулись. А в ТРЦ без маски не впускают. И попробуй сними. И постоянная влажная уборка, нормальная вентиляция и санитайзеры на каждом шагу. Де6илыблд.
Ну правильнее было бы все отменить на 3 недели - отмучаться, и дальше продолжать нормально жить, но нет - у нас всегда свой путь - наступание на грабли.
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