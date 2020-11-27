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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5719572057215722>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:15

  pesikot написав:
Тебе конкретно о том, что бизнес твоих родителей загибается при Зеленском.
А не при Порошенко, как ты трындел постоянно



Ты не видишь связи между экономикой и ковидом ?
До сентября-октября все шло как всегда с бизнесом. Проблемы начались сейчас и были при карантине весной.
При шеколадном экомика упала за первый год при черном лебеде больша чем на 20%, при зеле тоже при черном лебеде 5-6% максимум.
Инфлицию и девальвацию тогда и сейчас напоминать ?
Упоротость порохобтов удивляет :shock:
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 28 лис, 2020 16:16, всього редагувалось 1 раз.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Владик Харьковский конечно противній старикашка, но далеко не глупій. Жаль с Аркадой меня не послушался.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:31

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:BIGor
Тем, кого технически можно нанять удаленно стучать по клавишам, будут платить зарплату в 8000 и на руках у них будут оставаться те же 5 тыс.


Наоборот. Удаленные рабочие места в большинстве случаев более высокооплачиваемы, чем стационарные. Тут дело не в соискателях, а работодателях - чем эффективнее и богаче бизнес, тем более автоматизированы его рабочие места

Ты сейчас такой бред несёшь, как с 1950 гривен пенсии в декабре 2013
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:32

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
Тебе конкретно о том, что бизнес твоих родителей загибается при Зеленском.
А не при Порошенко, как ты трындел постоянно



Ты не видишь связи между экономикой и ковидом ?
До сентября-октября все шло как всегда с бизнесом. Проблемы начались сейчас и были при карантине весной.
При шеколадном экомика упала за первый год при черном лебеде больша чем на 20%, при зеле тоже при черном лебеде 5-6% максимум.
Инфлицию и девальвацию тогда и сейчас напоминать ?
Упоротость порохобтов удивляет :shock:


Путин опаснее коронавируса (с) П.А.Порошенко, цитаты великих людей :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:39

  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
Тебе конкретно о том, что бизнес твоих родителей загибается при Зеленском.
А не при Порошенко, как ты трындел постоянно



Ты не видишь связи между экономикой и ковидом ?
До сентября-октября все шло как всегда с бизнесом. Проблемы начались сейчас и были при карантине весной.
При шеколадном экомика упала за первый год при черном лебеде больша чем на 20%, при зеле тоже при черном лебеде 5-6% максимум.
Инфлицию и девальвацию тогда и сейчас напоминать ?
Упоротость порохобтов удивляет :shock:

Проблемы в экономике начались ещё до ковида, с приходом Зеленского, безо всяких чёрных лебедей. Так что, не гунди

Не пытайся натянуть ковид. Это не ковид виноват, а недолугие действия зелемордых, а именно - запретить и не пущать

Упоротость зелебобиков удивляет, дальше своего носа не видят

Локдаун выходного дня не работает, количество новых не уменьшается.
А вот бизнес страдает. И этот локдаун ввела зелемордая команда.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:42

  zРадио написав:
  Хомякоид написав:
  pesikot написав:
Тебе конкретно о том, что бизнес твоих родителей загибается при Зеленском.
А не при Порошенко, как ты трындел постоянно



Ты не видишь связи между экономикой и ковидом ?
До сентября-октября все шло как всегда с бизнесом. Проблемы начались сейчас и были при карантине весной.
При шеколадном экомика упала за первый год при черном лебеде больша чем на 20%, при зеле тоже при черном лебеде 5-6% максимум.
Инфлицию и девальвацию тогда и сейчас напоминать ?
Упоротость порохобтов удивляет :shock:


Путин опаснее коронавируса (с) П.А.Порошенко, цитаты великих людей :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Расскажи это погибшим от действий наёмников Путина.
Какое же ты убогое
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:43

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я в шоке от этих де6илов: у них школы работают, при этом они ТРЦ закрывают на выходные... просто какое-то вредительство. Зебанаты.

Интересно посмотреть на дурачков, которые в коронавирус ходят по ТРЦ.

Дурачки сейчас отправляют своих детей в школу. По 20+ человек в классе, все без масок. А по выходным сидят дома все вместе, если, вдруг, в будние дни с детьми разминулись. А в ТРЦ без маски не впускают. И попробуй сними. И постоянная влажная уборка, нормальная вентиляция и санитайзеры на каждом шагу. Де6илыблд.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:44

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  Vlad442 написав:BIGor
Тем, кого технически можно нанять удаленно стучать по клавишам, будут платить зарплату в 8000 и на руках у них будут оставаться те же 5 тыс.


Наоборот. Удаленные рабочие места в большинстве случаев более высокооплачиваемы, чем стационарные. Тут дело не в соискателях, а работодателях - чем эффективнее и богаче бизнес, тем более автоматизированы его рабочие места

Ты сейчас такой бред несёшь, как с 1950 гривен пенсии в декабре 2013

Хотіть то можуть хотіти знизити, але в результаті з.п. впаде в мегаполісах, а на периферії виросте.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:50

  pesikot написав:Расскажи это погибшим от действий наёмников Путина.
Какое же ты убогое


Провокатор, тебе можно ответить в том же духе - расскажи это родственникам погибших от коронавируса. Но я не стану! Пляски на костях - это твоя фишка.

И вообще хватит сюда, на тематическую ветку, регулярно тащить политическую пропаганду - занимайся ею здесь:

Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:53

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Я в шоке от этих де6илов: у них школы работают, при этом они ТРЦ закрывают на выходные... просто какое-то вредительство. Зебанаты.

Интересно посмотреть на дурачков, которые в коронавирус ходят по ТРЦ.

Дурачки сейчас отправляют своих детей в школу. По 20+ человек в классе, все без масок. А по выходным сидят дома все вместе, если, вдруг, в будние дни с детьми разминулись. А в ТРЦ без маски не впускают. И попробуй сними. И постоянная влажная уборка, нормальная вентиляция и санитайзеры на каждом шагу. Де6илыблд.

Ну правильнее было бы все отменить на 3 недели - отмучаться, и дальше продолжать нормально жить, но нет - у нас всегда свой путь - наступание на грабли.
BIGor
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