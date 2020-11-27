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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:56
airmax78 написав: hume написав:
Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?
Демонтаж и МОНТАЖ. Да, я же дорого сдавать буду. 3куе в мес. минимум.
Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.
Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира
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