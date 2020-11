Додано: Суб 28 лис, 2020 16:56

airmax78 написав: hume написав: Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать? Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?

Демонтаж и МОНТАЖ. Да, я же дорого сдавать буду. 3куе в мес. минимум.

Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить. Демонтаж и МОНТАЖ. Да, я же дорого сдавать буду. 3куе в мес. минимум.Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.



Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира

