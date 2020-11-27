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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5720572157225723>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:56

  airmax78 написав:
  hume написав:Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?

Демонтаж и МОНТАЖ. Да, я же дорого сдавать буду. 3куе в мес. минимум.
Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.


Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:23

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  hume написав:Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?

Демонтаж и МОНТАЖ. Да, я же дорого сдавать буду. 3куе в мес. минимум.
Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.


Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира

У нас очень много специалистов ставить диагнозы по двум буквам и оценивать квалификацию по инструментам. Давайте не будем им уподобляться. Вы, я так понимаю, в строительстве и ремонте где-то там же где и я находитесь, а уже туда же.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:41

  EnotBegemot написав:Не зря же в любой стране столица всегда себя чувствует лучше чем остальная часть страны.

Особенно во время войн.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:54

Новый супер-пупер-мега инновационный объект от кгс. Красасавец, особенно цветовая гамма)

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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:58

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  BIGor написав:Интересно посмотреть на дурачков, которые в коронавирус ходят по ТРЦ.

Дурачки сейчас отправляют своих детей в школу. По 20+ человек в классе, все без масок. А по выходным сидят дома все вместе, если, вдруг, в будние дни с детьми разминулись. А в ТРЦ без маски не впускают. И попробуй сними. И постоянная влажная уборка, нормальная вентиляция и санитайзеры на каждом шагу. Де6илыблд.

Ну правильнее было бы все отменить на 3 недели - отмучаться, и дальше продолжать нормально жить, но нет - у нас всегда свой путь - наступание на грабли.

на новій год дома посидим
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:02

  airmax78 написав:У нас очень много специалистов ставить диагнозы по двум буквам и оценивать квалификацию по инструментам. Давайте не будем им уподобляться. Вы, я так понимаю, в строительстве и ремонте где-то там же где и я находитесь, а уже туда же.


Мое непрофессиональное мнение, что оценивать нужно по результату, а не инструменту.

Но конечно в трещинах в штукатурке виновата стенка. Из кирпича. От строителей.

Кстати, наверное пропустил, как там 1700 метров кабеля, перемеряли уже? Все бьется в копейку?

И я не там нахожусь. Я с бригадирами за 30+% наценки не работаю. По бедности. Поэтому про необходимость или ненеобходимость сетки на стенку (кирпичную) или потолок (гипсокартонный) мне говорят - до начала работ - непосредственно маляра.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:06

airmax78 Максик, а почему ваши работодатели вас ещ' не назначили министром финансов? Кстати єто ві нам с траншем МВФ подосрали?
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:07

Это Ксюха на тестрисе-2...

5 Ноября. Холодно. бассейна не видно. Не работает зимой. Ганьба!
(видео с дрона)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:16

  EnotBegemot написав:Новый супер-пупер-мега инновационный объект от кгс. Красасавец, особенно цветовая гамма)

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900 баксов за котлован от КГС на Воскресенке - мир сошел с ума.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:32

  proftpd66 написав:Это Ксюха на тестрисе-2...

5 Ноября. Холодно. бассейна не видно. Не работает зимой. Ганьба!
(видео с дрона)

Ксюха не умеет отдыхать,торчит одна на крыше.
Весь бомонд был внизу
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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