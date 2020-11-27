Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?
Демонтаж и МОНТАЖ. Да, я же дорого сдавать буду. 3куе в мес. минимум. Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.
Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
hume написав:Вы за три куе делаете демонтаж, хулиард планируете ввалить в ремонт чтоб сдать?
Демонтаж и МОНТАЖ. Да, я же дорого сдавать буду. 3куе в мес. минимум. Кстати, оставил одну стену межкомнатную из кирпича - не стал сносить и строить заново. И что в результате? Штукатурка на ней трещинами пошла. Придется теперь всю сеткой затягивать. Надо было все нах снести и перестроить.
Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира
У нас очень много специалистов ставить диагнозы по двум буквам и оценивать квалификацию по инструментам. Давайте не будем им уподобляться. Вы, я так понимаю, в строительстве и ремонте где-то там же где и я находитесь, а уже туда же.
BIGor написав:Интересно посмотреть на дурачков, которые в коронавирус ходят по ТРЦ.
Дурачки сейчас отправляют своих детей в школу. По 20+ человек в классе, все без масок. А по выходным сидят дома все вместе, если, вдруг, в будние дни с детьми разминулись. А в ТРЦ без маски не впускают. И попробуй сними. И постоянная влажная уборка, нормальная вентиляция и санитайзеры на каждом шагу. Де6илыблд.
Ну правильнее было бы все отменить на 3 недели - отмучаться, и дальше продолжать нормально жить, но нет - у нас всегда свой путь - наступание на грабли.
на новій год дома посидим
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airmax78 написав:У нас очень много специалистов ставить диагнозы по двум буквам и оценивать квалификацию по инструментам. Давайте не будем им уподобляться. Вы, я так понимаю, в строительстве и ремонте где-то там же где и я находитесь, а уже туда же.
Мое непрофессиональное мнение, что оценивать нужно по результату, а не инструменту.
Но конечно в трещинах в штукатурке виновата стенка. Из кирпича. От строителей.
Кстати, наверное пропустил, как там 1700 метров кабеля, перемеряли уже? Все бьется в копейку?
И я не там нахожусь. Я с бригадирами за 30+% наценки не работаю. По бедности. Поэтому про необходимость или ненеобходимость сетки на стенку (кирпичную) или потолок (гипсокартонный) мне говорят - до начала работ - непосредственно маляра.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
5 Ноября. Холодно. бассейна не видно. Не работает зимой. Ганьба! (видео с дрона)
Ксюха не умеет отдыхать,торчит одна на крыше. Весь бомонд был внизу
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))