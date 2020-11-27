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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5720572157225723

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:37

  Мизантрóп написав:Весь бомонд был внизу


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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:37

Мизантрóп


с дрона показано что люди есть на крыше и вода в бассейне, но это осень еще.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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