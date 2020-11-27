Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:У него на жизнь остается 15000 грн (при условии жизни в родительской хате) и 12000 грн при условии аренды в обл. центре. Вариант 2 - жить в столице и снимать квартиру за 10000 грн/мес. - на жизнь остается 5000 грн.
Как думаете, у этого человека уровень жизни и комфорта где будет лучше? В обл. центре (остаток на жизнь 12000-15000 грн/мес) или Киеве (остаток на жизнь 5000 грн/мес)
Ціни на оренду житла в Києві впадуть до цін в обласних і районних центрах. Для віддаленої роботи нема сенсу платити 10-20К грн в Києві, якщо за 5К можна знімати в райцентрі. Тому вартість житла в Києві буде прямувати до цін у обласних та райцентрах Наприклад 5К грн множимо на 100 = 500К грн або $20К. Тому солодка Київська нерухомість мала б вже почати валитись до $30-60К за трьохкімнатну. На сайтах нерухомості оренда 1-2К квартир від $200 до $400, що вказує на ціну цих квартир від $20К до $40К.
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tobias написав:Ціни на оренду житла в Києві впадуть до цін в обласних і районних центрах. Для віддаленої роботи нема сенсу платити 10-20К грн в Києві, якщо за 5К можна знімати в райцентрі. Тому вартість житла в Києві буде прямувати до цін у обласних та райцентрах Наприклад 5К грн множимо на 100 = 500К грн або $20К. Тому солодка Київська нерухомість мала б вже почати валитись до $30-60К за трьохкімнатну. На сайтах нерухомості оренда 1-2К квартир від $200 до $400, що вказує на ціну цих квартир від $20К до $40К.
До уровня областных центров (по крайней мере некрупных вроде Черкасс, Житомира, Кропивницкого) цены аренды и покупки недвижимости в Киеве не упадут - некая премия останется. Но меньшая - разница размоется.
Собственно, разница в доходах размывается уже не первый год - люди по-инерции ехали в Киев за мечтой, но уже год эдак на 3-й приходило понимание, что работают за аренду и еду, а мечта где-то там, за горизонтом...
tobias написав:Ціни на оренду житла в Києві впадуть до цін в обласних і районних центрах. Для віддаленої роботи нема сенсу платити 10-20К грн в Києві, якщо за 5К можна знімати в райцентрі. Тому вартість житла в Києві буде прямувати до цін у обласних та райцентрах Наприклад 5К грн множимо на 100 = 500К грн або $20К. Тому солодка Київська нерухомість мала б вже почати валитись до $30-60К за трьохкімнатну. На сайтах нерухомості оренда 1-2К квартир від $200 до $400, що вказує на ціну цих квартир від $20К до $40К.
До уровня областных центров (по крайней мере некрупных вроде Черкасс, Житомира, Кропивницкого) цены аренды и покупки недвижимости в Киеве не упадут - некая премия останется. Но меньшая - разница размоется.
Собственно, разница в доходах размывается уже не первый год - люди по-инерции ехали в Киев за мечтой, но уже год эдак на 3-й приходило понимание, что работают за аренду и еду, а мечта где-то там, за горизонтом...
antey1969 написав:Это если считать без конвертов, но мы же знаем...
Так мы же конверты не считаем нигде - ни в Киеве, ни в регионах. Почему размер конвертов в Киеве в доле (%) от белых зарплат должен быть выше, чем в регионах?
Размер взяток - да, вероятно. Конвертов - не вижу ни единой на то причины. Скорее наоборот, доля белого сектора в Киеве выше, чем где-либо еще, за счет высокой концентрации госучреждений и головных офисов крупных компаний