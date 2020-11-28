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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5721572257235724>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:37

  Мизантрóп написав:Весь бомонд был внизу


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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:37

Мизантрóп


с дрона показано что люди есть на крыше и вода в бассейне, но это осень еще.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:05

  pesikot написав:Локдаун выходного дня не работает, количество новых не уменьшается.
А вот бизнес страдает. И этот локдаун ввела зелемордая команда.

Вже готуємся до повного локдауну на новорічіні свята.
Це до рісту цін КРЖН, в доларах.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 19:16

  BIGor написав:У него на жизнь остается 15000 грн (при условии жизни в родительской хате) и 12000 грн при условии аренды в обл. центре.
Вариант 2 - жить в столице и снимать квартиру за 10000 грн/мес. - на жизнь остается 5000 грн.

Как думаете, у этого человека уровень жизни и комфорта где будет лучше?
В обл. центре (остаток на жизнь 12000-15000 грн/мес) или Киеве (остаток на жизнь 5000 грн/мес)

Ціни на оренду житла в Києві впадуть до цін в обласних і районних центрах.
Для віддаленої роботи нема сенсу платити 10-20К грн в Києві, якщо за 5К можна знімати в райцентрі. Тому вартість житла в Києві буде прямувати до цін у обласних та райцентрах :mrgreen:
Наприклад 5К грн множимо на 100 = 500К грн або $20К.
Тому солодка Київська нерухомість мала б вже почати валитись до $30-60К за трьохкімнатну.
На сайтах нерухомості оренда 1-2К квартир від $200 до $400, що вказує на ціну цих квартир від $20К до $40К.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:02

  tobias написав:Ціни на оренду житла в Києві впадуть до цін в обласних і районних центрах.
Для віддаленої роботи нема сенсу платити 10-20К грн в Києві, якщо за 5К можна знімати в райцентрі. Тому вартість житла в Києві буде прямувати до цін у обласних та райцентрах :mrgreen:
Наприклад 5К грн множимо на 100 = 500К грн або $20К.
Тому солодка Київська нерухомість мала б вже почати валитись до $30-60К за трьохкімнатну.
На сайтах нерухомості оренда 1-2К квартир від $200 до $400, що вказує на ціну цих квартир від $20К до $40К.


До уровня областных центров (по крайней мере некрупных вроде Черкасс, Житомира, Кропивницкого) цены аренды и покупки недвижимости в Киеве не упадут - некая премия останется. Но меньшая - разница размоется.

Собственно, разница в доходах размывается уже не первый год - люди по-инерции ехали в Киев за мечтой, но уже год эдак на 3-й приходило понимание, что работают за аренду и еду, а мечта где-то там, за горизонтом...

Если в 2015-м году средняя киевская зарплата составляла 158% от среднеукраинской, то в 2020-м - уже только 141%.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2020/

Коронакризис лишь ускорит процесс, и за следующие 5 лет киевская "премия" опустится с текущих 41% до 25-30%...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:06

  zРадио написав:
  tobias написав:Ціни на оренду житла в Києві впадуть до цін в обласних і районних центрах.
Для віддаленої роботи нема сенсу платити 10-20К грн в Києві, якщо за 5К можна знімати в райцентрі. Тому вартість житла в Києві буде прямувати до цін у обласних та райцентрах :mrgreen:
Наприклад 5К грн множимо на 100 = 500К грн або $20К.
Тому солодка Київська нерухомість мала б вже почати валитись до $30-60К за трьохкімнатну.
На сайтах нерухомості оренда 1-2К квартир від $200 до $400, що вказує на ціну цих квартир від $20К до $40К.


До уровня областных центров (по крайней мере некрупных вроде Черкасс, Житомира, Кропивницкого) цены аренды и покупки недвижимости в Киеве не упадут - некая премия останется. Но меньшая - разница размоется.

Собственно, разница в доходах размывается уже не первый год - люди по-инерции ехали в Киев за мечтой, но уже год эдак на 3-й приходило понимание, что работают за аренду и еду, а мечта где-то там, за горизонтом...

Если в 2015-м году средняя киевская зарплата составляла 158% от среднеукраинской, то в 2020-м - уже только 141%.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2020/

Коронакризис лишь ускорит процесс, и за следующие 5 лет киевская "премия" опустится с текущих 41% до 25-30%...

Это если считать без конвертов, но мы же знаем...
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:11

  antey1969 написав:Это если считать без конвертов, но мы же знаем...


Так мы же конверты не считаем нигде - ни в Киеве, ни в регионах. Почему размер конвертов в Киеве в доле (%) от белых зарплат должен быть выше, чем в регионах?

Размер взяток - да, вероятно. Конвертов - не вижу ни единой на то причины. Скорее наоборот, доля белого сектора в Киеве выше, чем где-либо еще, за счет высокой концентрации госучреждений и головных офисов крупных компаний
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:25

  EnotBegemot написав:Новый супер-пупер-мега инновационный объект от кгс. Красасавец, особенно цветовая гамма)

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo/

грусть-пИчаль
стена буквой П на ЛБ с ценником ...
буитдешеветь :mrgreen:

нда, ТТ стартовал с 2150...1я башня уже готова практически, разница как таврия и бентли...

УПС, сорри за оффтоп, тут зРадист как 3й в представительстве мировой прокладочной компании рассказывает про "конверты", прикольно и тематически :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:48

  airmax78 написав:
  adeges написав:
Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира

У нас очень много специалистов ставить диагнозы по двум буквам и оценивать квалификацию по инструментам. Давайте не будем им уподобляться. Вы, я так понимаю, в строительстве и ремонте где-то там же где и я находитесь, а уже туда же.


Штукатурка идёт трещинами скорее всего от того, что её положили слишком толстым слоем, либо смесь была не слишком качественная, старая или плохо замешанная. На 90% это косяк штукатуров. Вероятнее всего кирпичная кладка была не очень ровная и штукатуры не стали заморачиваться предварительным черновым выравниванием и для экономии времени положили в один слой, но ооочень разной толщины. А супер-пупер прораб не проконтролировал или ему было пофик.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:На 90% это косяк штукатуров.

на 100%
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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