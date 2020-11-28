Любовался МОПами?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:37
Мизантрóп
с дрона показано что люди есть на крыше и вода в бассейне, но это осень еще.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:05
Вже готуємся до повного локдауну на новорічіні свята.
Це до рісту цін КРЖН, в доларах.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 28 лис, 2020 19:16
Ціни на оренду житла в Києві впадуть до цін в обласних і районних центрах.
Для віддаленої роботи нема сенсу платити 10-20К грн в Києві, якщо за 5К можна знімати в райцентрі. Тому вартість житла в Києві буде прямувати до цін у обласних та райцентрах
Наприклад 5К грн множимо на 100 = 500К грн або $20К.
Тому солодка Київська нерухомість мала б вже почати валитись до $30-60К за трьохкімнатну.
На сайтах нерухомості оренда 1-2К квартир від $200 до $400, що вказує на ціну цих квартир від $20К до $40К.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:02
До уровня областных центров (по крайней мере некрупных вроде Черкасс, Житомира, Кропивницкого) цены аренды и покупки недвижимости в Киеве не упадут - некая премия останется. Но меньшая - разница размоется.
Собственно, разница в доходах размывается уже не первый год - люди по-инерции ехали в Киев за мечтой, но уже год эдак на 3-й приходило понимание, что работают за аренду и еду, а мечта где-то там, за горизонтом...
Если в 2015-м году средняя киевская зарплата составляла 158% от среднеукраинской, то в 2020-м - уже только 141%.
Коронакризис лишь ускорит процесс, и за следующие 5 лет киевская "премия" опустится с текущих 41% до 25-30%...
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:06
Это если считать без конвертов, но мы же знаем...
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:11
Так мы же конверты не считаем нигде - ни в Киеве, ни в регионах. Почему размер конвертов в Киеве в доле (%) от белых зарплат должен быть выше, чем в регионах?
Размер взяток - да, вероятно. Конвертов - не вижу ни единой на то причины. Скорее наоборот, доля белого сектора в Киеве выше, чем где-либо еще, за счет высокой концентрации госучреждений и головных офисов крупных компаний
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:25
грусть-пИчаль
стена буквой П на ЛБ с ценником ...
буитдешеветь
нда, ТТ стартовал с 2150...1я башня уже готова практически, разница как таврия и бентли...
УПС, сорри за оффтоп, тут зРадист как 3й в представительстве мировой прокладочной компании рассказывает про "конверты", прикольно и тематически
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:48
Штукатурка идёт трещинами скорее всего от того, что её положили слишком толстым слоем, либо смесь была не слишком качественная, старая или плохо замешанная. На 90% это косяк штукатуров. Вероятнее всего кирпичная кладка была не очень ровная и штукатуры не стали заморачиваться предварительным черновым выравниванием и для экономии времени положили в один слой, но ооочень разной толщины. А супер-пупер прораб не проконтролировал или ему было пофик.
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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