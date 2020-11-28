Додано: Суб 28 лис, 2020 20:02

tobias написав: Ціни на оренду житла в Києві впадуть до цін в обласних і районних центрах.

Для віддаленої роботи нема сенсу платити 10-20К грн в Києві, якщо за 5К можна знімати в райцентрі. Тому вартість житла в Києві буде прямувати до цін у обласних та райцентрах

Наприклад 5К грн множимо на 100 = 500К грн або $20К.

Тому солодка Київська нерухомість мала б вже почати валитись до $30-60К за трьохкімнатну.

На сайтах нерухомості оренда 1-2К квартир від $200 до $400, що вказує на ціну цих квартир від $20К до $40К. Ціни на оренду житла в Києві впадуть до цін в обласних і районних центрах.Для віддаленої роботи нема сенсу платити 10-20К грн в Києві, якщо за 5К можна знімати в райцентрі. Тому вартість житла в Києві буде прямувати до цін у обласних та райцентрахНаприклад 5К грн множимо на 100 = 500К грн або $20К.Тому солодка Київська нерухомість мала б вже почати валитись до $30-60К за трьохкімнатну.На сайтах нерухомості оренда 1-2К квартир від $200 до $400, що вказує на ціну цих квартир від $20К до $40К.

До уровня областных центров (по крайней мере некрупных вроде Черкасс, Житомира, Кропивницкого) цены аренды и покупки недвижимости в Киеве не упадут - некая премия останется. Но меньшая - разница размоется.Собственно, разница в доходах размывается уже не первый год - люди по-инерции ехали в Киев за мечтой, но уже год эдак на 3-й приходило понимание, что работают за аренду и еду, а мечта где-то там, за горизонтом...Если в 2015-м году средняя киевская зарплата составляла 158% от среднеукраинской, то в 2020-м - уже только 141%.Коронакризис лишь ускорит процесс, и за следующие 5 лет киевская "премия" опустится с текущих 41% до 25-30%...