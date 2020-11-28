|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:22
drevlyanin написав: airmax78 написав: adeges написав:
Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира
У нас очень много специалистов ставить диагнозы по двум буквам и оценивать квалификацию по инструментам. Давайте не будем им уподобляться. Вы, я так понимаю, в строительстве и ремонте где-то там же где и я находитесь, а уже туда же.
Штукатурка идёт трещинами скорее всего от того, что её положили слишком толстым слоем, либо смесь была не слишком качественная, старая или плохо замешанная. На 90% это косяк штукатуров. Вероятнее всего кирпичная кладка была не очень ровная и штукатуры не стали заморачиваться предварительным черновым выравниванием и для экономии времени положили в один слой, но ооочень разной толщины. А супер-пупер прораб не проконтролировал или ему было пофик.
Не, прораб там золотой, а штукатуры бриллиантовые.
Сказали кладка во всем виновата - значит так оно и есть. Мастера, на глазах у Макса пересевшие с ланосов на рейнжроверы, врать не станут.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10209
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1243 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:25
Прохожий написав:
грусть-пИчаль
стена буквой П на ЛБ с ценником ...
буитдешеветь
нда, ТТ стартовал с 2150...1я башня уже готова практически, разница как таврия и бентли...
УПС, сорри за оффтоп, тут зРадист как 3й в представительстве мировой прокладочной компании рассказывает про "конверты", прикольно и тематически
как торговля на обойном рынке?
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert
-
Унуноктий
-
-
- Повідомлень: 21363
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 547 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:42
drevlyanin написав: airmax78 написав:
У нас очень много специалистов ставить диагнозы по двум буквам и оценивать квалификацию по инструментам. Давайте не будем им уподобляться. Вы, я так понимаю, в строительстве и ремонте где-то там же где и я находитесь, а уже туда же.
Штукатурка идёт трещинами скорее всего от того, что её положили слишком толстым слоем, либо смесь была не слишком качественная, старая или плохо замешанная. На 90% это косяк штукатуров. Вероятнее всего кирпичная кладка была не очень ровная и штукатуры не стали заморачиваться предварительным черновым выравниванием и для экономии времени положили в один слой, но ооочень разной толщины. А супер-пупер прораб не проконтролировал или ему было пофик.
Там где клали 5см+ слоем - все збс. Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший. Все что он делал - все, пока, норм. Везде где я находил мастеров - везде косяки.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36725
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 888 раз.
- Подякували: 4378 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:45
airmax78 написав:
Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший
переделал за свои Я так понимаю?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11900
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 579 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:47
adeges написав:
Но конечно в трещинах в штукатурке виновата стенка. Из кирпича. От строителей.
Кстати, наверное пропустил, как там 1700 метров кабеля, перемеряли уже? Все бьется в копейку?
И я не там нахожусь. Я с бригадирами за 30+% наценки не работаю. По бедности. Поэтому про необходимость или ненеобходимость сетки на стенку (кирпичную) или потолок (гипсокартонный) мне говорят - до начала работ - непосредственно маляра.
Сочувствую вам. Это тяжело.
Кабель перепроверил. Сантиметр в сантиметр.
Стенка, думаю, могла подговнить. Одну такую, но совсем уж хлипкую, слава Богу, снесли. А эту я пожалел. Я же пытаюсь по-меньше окружающую среду загрязнять, а тут целая 6-метровая стена на выкинштейн. При том что стоит где и должна стоять по плану.
Востаннє редагувалось airmax78
в Суб 28 лис, 2020 21:55, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36725
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 888 раз.
- Подякували: 4378 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:49
Прохожий написав: airmax78 написав:
Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший
переделал за свои Я так понимаю?
Нет, конечно. Будем клеить сетку и дотягивать за мои. Стену я же сказал оставить - не сносить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36725
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 888 раз.
- Подякували: 4378 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:55
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший
переделал за свои Я так понимаю?
Нет, конечно. Будем клеить сетку и дотягивать за мои. Стену я же сказал оставить - не сносить.
Эпично
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 10209
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1243 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:56
antey1969 написав: airmax78 написав:
Нет, конечно. Будем клеить сетку и дотягивать за мои. Стену я же сказал оставить - не сносить.
Эпично
Путь боли и слез.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36725
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 888 раз.
- Подякували: 4378 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:57
quote="5109500:antey1969"
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший
переделал за свои Я так понимаю?
Нет, конечно. Будем клеить сетку и дотягивать за мои. Стену я же сказал оставить - не сносить.
Эпично
-----
Долярчик №2
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22292
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1630 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|