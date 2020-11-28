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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5721572257235724

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:22

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  adeges написав:
Штукатурка пошла трещинами в течение месяцев после нанесения? Много говорит о квалификации вашего бригадира

У нас очень много специалистов ставить диагнозы по двум буквам и оценивать квалификацию по инструментам. Давайте не будем им уподобляться. Вы, я так понимаю, в строительстве и ремонте где-то там же где и я находитесь, а уже туда же.


Штукатурка идёт трещинами скорее всего от того, что её положили слишком толстым слоем, либо смесь была не слишком качественная, старая или плохо замешанная. На 90% это косяк штукатуров. Вероятнее всего кирпичная кладка была не очень ровная и штукатуры не стали заморачиваться предварительным черновым выравниванием и для экономии времени положили в один слой, но ооочень разной толщины. А супер-пупер прораб не проконтролировал или ему было пофик.

Не, прораб там золотой, а штукатуры бриллиантовые.
Сказали кладка во всем виновата - значит так оно и есть. Мастера, на глазах у Макса пересевшие с ланосов на рейнжроверы, врать не станут.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:25

  Прохожий написав:
  EnotBegemot написав:Новый супер-пупер-мега инновационный объект от кгс. Красасавец, особенно цветовая гамма)

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грусть-пИчаль
стена буквой П на ЛБ с ценником ...
буитдешеветь :mrgreen:

нда, ТТ стартовал с 2150...1я башня уже готова практически, разница как таврия и бентли...

УПС, сорри за оффтоп, тут зРадист как 3й в представительстве мировой прокладочной компании рассказывает про "конверты", прикольно и тематически :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:42

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:У нас очень много специалистов ставить диагнозы по двум буквам и оценивать квалификацию по инструментам. Давайте не будем им уподобляться. Вы, я так понимаю, в строительстве и ремонте где-то там же где и я находитесь, а уже туда же.


Штукатурка идёт трещинами скорее всего от того, что её положили слишком толстым слоем, либо смесь была не слишком качественная, старая или плохо замешанная. На 90% это косяк штукатуров. Вероятнее всего кирпичная кладка была не очень ровная и штукатуры не стали заморачиваться предварительным черновым выравниванием и для экономии времени положили в один слой, но ооочень разной толщины. А супер-пупер прораб не проконтролировал или ему было пофик.

Там где клали 5см+ слоем - все збс. Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший. Все что он делал - все, пока, норм. Везде где я находил мастеров - везде косяки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший

переделал за свои Я так понимаю?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:47

  adeges написав:
Но конечно в трещинах в штукатурке виновата стенка. Из кирпича. От строителей.

Кстати, наверное пропустил, как там 1700 метров кабеля, перемеряли уже? Все бьется в копейку?

И я не там нахожусь. Я с бригадирами за 30+% наценки не работаю. По бедности. Поэтому про необходимость или ненеобходимость сетки на стенку (кирпичную) или потолок (гипсокартонный) мне говорят - до начала работ - непосредственно маляра.

Сочувствую вам. Это тяжело.
Кабель перепроверил. Сантиметр в сантиметр.
Стенка, думаю, могла подговнить. Одну такую, но совсем уж хлипкую, слава Богу, снесли. А эту я пожалел. Я же пытаюсь по-меньше окружающую среду загрязнять, а тут целая 6-метровая стена на выкинштейн. При том что стоит где и должна стоять по плану.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 28 лис, 2020 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:49

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший

переделал за свои Я так понимаю?

Нет, конечно. Будем клеить сетку и дотягивать за мои. Стену я же сказал оставить - не сносить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:55

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший

переделал за свои Я так понимаю?

Нет, конечно. Будем клеить сетку и дотягивать за мои. Стену я же сказал оставить - не сносить.

Эпично :roll:
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:56

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Нет, конечно. Будем клеить сетку и дотягивать за мои. Стену я же сказал оставить - не сносить.

Эпично :roll:

Путь боли и слез.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:57

quote="5109500:antey1969"
  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Прораб, кстати, сам мне о трещинах сказал. Верю прорабу. Он хороший

переделал за свои Я так понимаю?

Нет, конечно. Будем клеить сетку и дотягивать за мои. Стену я же сказал оставить - не сносить.

Эпично :roll:

-----

Долярчик №2
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:05

  flyman написав:-----

Долярчик №2

Лишь бы ляпнуть.
airmax78
 
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