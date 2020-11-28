Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Это если считать без конвертов, но мы же знаем...
Так мы же конверты не считаем нигде - ни в Киеве, ни в регионах. Почему размер конвертов в Киеве в доле (%) от белых зарплат должен быть выше, чем в регионах?
Размер взяток - да, вероятно. Конвертов - не вижу ни единой на то причины. Скорее наоборот, доля белого сектора в Киеве выше, чем где-либо еще, за счет высокой концентрации госучреждений и головных офисов крупных компаний
Вообще расказали историю, немного офигел. Рабтает сотрудник в киевском ГО. Зарплата x. x*3 платиться сотруднику со стороны левой компанией за представительство интересов. Эту страну погубит корупция (С. Не момню уже с какого фильма)
Что так и будем строной третьего мира ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
rjkz написав:На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены. Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100. С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти. На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно. Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".
Монеты и живопись - это такой же бизнес как и все остальные и требует специальных знаний. Впрочем, специальных знаний требует даже бизнес по продаже нижнего белья. Без них умирает любой бизнес. Некоторые монеты в Украине стоят в полтора раза дороже, чем за рубежом и рынок по ним тут очень активный. Такие монеты сюда везут, чтобы быстрее и дороже продать. Живопись в Украине тоже может приносить хороший доход. Есть прекрасные художники и хороший спрос. Если вы думаете, что в Америке с этим лучше, то глубоко ошибаетесь. То, что вы видите на стенах у американцев в голливудских фильнах не искусство - на 95% это фоторепродукции за 100 баксов. Настоящие картины висят на стенах только у очень богатых людей. Художественные и эстетические запросы пересичного американца намного проще запросов пересичного укропа. Это наоборот должно быть предметом нашей гордости.