rjkz написав:

не

На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.На виолити какой-то сюр -, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".