RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5723572457255726>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:09

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Это если считать без конвертов, но мы же знаем...


Так мы же конверты не считаем нигде - ни в Киеве, ни в регионах. Почему размер конвертов в Киеве в доле (%) от белых зарплат должен быть выше, чем в регионах?

Размер взяток - да, вероятно. Конвертов - не вижу ни единой на то причины. Скорее наоборот, доля белого сектора в Киеве выше, чем где-либо еще, за счет высокой концентрации госучреждений и головных офисов крупных компаний


Вообще расказали историю, немного офигел.
Рабтает сотрудник в киевском ГО. Зарплата x.
x*3 платиться сотруднику со стороны левой компанией за представительство интересов.
Эту страну погубит корупция (С. Не момню уже с какого фильма)

Что так и будем строной третьего мира ? :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1003
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?
airmax78
 
Повідомлень: 36729
З нами з: 25.10.12
Подякував: 888 раз.
Подякували: 4378 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:34

  Прохожий написав:
  EnotBegemot написав:Новый супер-пупер-мега инновационный объект от кгс. Красасавец, особенно цветовая гамма)

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo/

грусть-пИчаль
стена буквой П на ЛБ с ценником ...
буитдешеветь :mrgreen:

нда, ТТ стартовал с 2150...1я башня уже готова практически, разница как таврия и бентли...

УПС, сорри за оффтоп, тут зРадист как 3й в представительстве мировой прокладочной компании рассказывает про "конверты", прикольно и тематически :mrgreen:


Я думал у КГС не будет больше обьектов со скидкой -30% как в мордоре, но ошибся. Нужно чуть подождать и здесь увидим)
EnotBegemot
 
Повідомлень: 49
З нами з: 22.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:целая 6-метровая стена на выкинштейн.

и весь дом в целом построен так же, как эта стена?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11483
З нами з: 10.06.11
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:38

  rjkz написав:На самом деле, в Украине очень непросто "выйти" из такого актива, если нет близкого скупщика, который возьмет в лучшем случае 10% от реальной цены.
Это что касается монет. По ним есть каталоги хотя-бы.Да и то - не факт, что ее купят. Дал знакомому, чтобы продал монету, она проходила по западным аукционам в диапазоне 300-460 баксов (это считается недорогая), в рашке раз засветилась около 300. Максимум что предложили в Украине - 1600 грн да и то потом передумали и предложили 1100.
С картинами вообще беда - если есть подпись и искуствоведческая экспертиза подтвердит подлинность, то продать ее за какую-то сумму хоть и сложно, но можно. Внутри страны, где спрос низкий и цены низкие. А вывезти легально практически нереально. У меня знакомый художник СВОИ картины не мог нормально вывезти.
На виолити какой-то сюр - я конечно не специалист, но за то что там выставляют давать СОТНИ баксов (а порой и гривен) просто смешно.
Я не спорю, что антиквариат и монеты - это то на чем кто-то делает некислые деньги, но во-первых, их единицы, а во-вторых, они как-раз и делают деньги за счет того, что скупают дешево потому что их рынок и мало кто знает истинную цену. На западе есть услуги экспертов, которые могут дать оценку и от нее уже можно "плясать".


Монеты и живопись - это такой же бизнес как и все остальные и требует специальных знаний. Впрочем, специальных знаний требует даже бизнес по продаже нижнего белья. Без них умирает любой бизнес. :?
Некоторые монеты в Украине стоят в полтора раза дороже, чем за рубежом и рынок по ним тут очень активный. Такие монеты сюда везут, чтобы быстрее и дороже продать. Живопись в Украине тоже может приносить хороший доход. :idea: Есть прекрасные художники и хороший спрос. Если вы думаете, что в Америке с этим лучше, то глубоко ошибаетесь. То, что вы видите на стенах у американцев в голливудских фильнах не искусство - на 95% это фоторепродукции за 100 баксов. Настоящие картины висят на стенах только у очень богатых людей. Художественные и эстетические запросы пересичного американца намного проще запросов пересичного укропа. Это наоборот должно быть предметом нашей гордости. :oops:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8938
З нами з: 14.11.11
Подякував: 361 раз.
Подякували: 4108 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:зы: кстати утро провел за кофе с конфетками в новом офисе интергала - ребята в полном шоколаде, продажи на уровне докарантинных, говорят шо у них щас


а про скидки не говорили?
https://city-hub.com.ua/stocks/tepli-ts ... gn=2400uah

если все в шоколаде, то почему пенку не снимают?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11483
З нами з: 10.06.11
Подякував: 204 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:02

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:зы: кстати утро провел за кофе с конфетками в новом офисе интергала - ребята в полном шоколаде, продажи на уровне докарантинных, говорят шо у них щас


а про скидки не говорили?
https://city-hub.com.ua/stocks/tepli-ts ... gn=2400uah

если все в шоколаде, то почему пенку не снимают?


Много пенки, не справляются)
EnotBegemot
 
Повідомлень: 49
З нами з: 22.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:07

  EnotBegemot написав:
  Прохожий написав:
  EnotBegemot написав:Новый супер-пупер-мега инновационный объект от кгс. Красасавец, особенно цветовая гамма)

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo/

грусть-пИчаль
стена буквой П на ЛБ с ценником ...
буитдешеветь :mrgreen:

нда, ТТ стартовал с 2150...1я башня уже готова практически, разница как таврия и бентли...

УПС, сорри за оффтоп, тут зРадист как 3й в представительстве мировой прокладочной компании рассказывает про "конверты", прикольно и тематически :mrgreen:


Я думал у КГС не будет больше обьектов со скидкой -30% как в мордоре, но ошибся. Нужно чуть подождать и здесь увидим)

Сначала пускай бассейн там снесут.
Или КГС решил тупо надстроить пару десятков этажей? Новый формат и все такое прочее :D
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 10214
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:10

  antey1969 написав:
  EnotBegemot написав:
  Прохожий написав:Новый супер-пупер-мега инновационный объект от кгс. Красасавец, особенно цветовая гамма)

https://kmb.ua/ua/objects/zhk-po-ul-kurnatovskogo/

грусть-пИчаль
стена буквой П на ЛБ с ценником ...
буитдешеветь :mrgreen:

нда, ТТ стартовал с 2150...1я башня уже готова практически, разница как таврия и бентли...

УПС, сорри за оффтоп, тут зРадист как 3й в представительстве мировой прокладочной компании рассказывает про "конверты", прикольно и тематически :mrgreen:


Я думал у КГС не будет больше обьектов со скидкой -30% как в мордоре, но ошибся. Нужно чуть подождать и здесь увидим)

Сначала пускай бассейн там снесут.
Или КГС решил тупо надстроить пару десятков этажей? Новый формат и все такое прочее :D[/quote]

Так с бассейном даже круче, можно как изюминку оставить. Не важно,что он не работает, зато везде будут трубить - а у нас в комплексе бассейн. Даже интергалбуд обзавидуется
EnotBegemot
 
Повідомлень: 49
З нами з: 22.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 23:31

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:целая 6-метровая стена на выкинштейн.

и весь дом в целом построен так же, как эта стена?

Внутренние стены часто строят на отыпись. Потому что Застройщик понимает, что скорее всего их снесут. К внешним - претензий нет.
airmax78
 
Повідомлень: 36729
З нами з: 25.10.12
Подякував: 888 раз.
Подякували: 4378 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5723572457255726>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1955, 1956, 1957
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19566 3274487
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 11:20
Долярчик
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20192
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230976
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.