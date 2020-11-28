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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 23:34
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
целая 6-метровая стена на выкинштейн.
и весь дом в целом построен так же, как эта стена?
Внутренние стены часто строят на отыпись. Потому что Застройщик понимает, что скорее всего их снесут. К внешним - претензий нет.
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