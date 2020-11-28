Соседи с облегчением выдохнули
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 23:34
Додано: Суб 28 лис, 2020 23:36
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 29 лис, 2020 00:21
Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.
Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям, но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов... Понятно, что продажник, отвечающий за Киев и за Крыжополь - это разные уровни. Но мы говорим о должностях, подлежащих "виртуализации", а не взагалі по загалям
Додано: Нед 29 лис, 2020 00:53
Ты вообще не понял о чем я. Этих людей-функций за пределами Киева есть еще немного в Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Но большинство в Киеве. Они получили свой опыт и знания работая в головных офисах своих компаний в Киеве. Где этот опыт получат новые претенденты на работу на удаленке из регионов, которым Киев не нужен, потому что можно все делать из Сум или Херсона? А что делать? Где они научатся этому? Раньше заканчивал человек ВУЗ, приходил в офис и в живом общении с коллегами, под чьим-то руководством чему-то учился, постепенно становясь специалистом. Как сейчас будет? Закончил ВУЗ и давай ипашить на удаленке? А если ВУЗ в регионе - все еще хуже.
Додано: Нед 29 лис, 2020 01:17
Интересно) А кто из тех, к кому ты обращался с вопросом, говорил о том, что офисов не станет? Я таких не помню. Помню, что звучали разные оценки уменьшения рабочих мест в пределах офиса. Я озвучивал сохранение 20-30% от штатного расписания (т.е. отказ от 70-80%, но не 100%).
Молодые работники, вероятно, не будут переводиться на полную удаленку, пока не заслужат необходимое на то доверие - т.е. подтвердят свою экспертизу и самоорганизацию. А обучать их будут как в офисе, так и в формате удаленного общения с наставниками. Если на то будет необходимость, опытные их коллеги, работающие на полном удалении, будут направляться в офис в командировки, как ранее отправлялись в командировки из него
Додано: Нед 29 лис, 2020 02:07
tobias Это Вы считаете условную ликвидность,умножая на окупаемость 100 ар. плат?Здесь изначально кроется ошибка-аренда может и просядет,не сильно думаю,в гривне,а вот квартиры в гривне будут только дорожать,не уверен,что синхронно с ростом курса,будут перекосы в обе стороны, т.е. рентабельность аренды неуклонно будет уменьшаться,приближаясь к европейской,где 100-120 ар. плат из области фантастики.И да,покупка для сдачи в аренду теряет всякую привлекательность.Как для столицы европейской страны у нас,в принципе,сейчас адекватные цены.Упадут только при избыточном предложении.Дабы держать нормальный уровень цен,не высокий и не низкий,-давно пора застройку в Киеве ограничить и четко планировать, застройщики сами семя топят в долгосрочной перспективе.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|