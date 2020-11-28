Додано: Нед 29 лис, 2020 01:17

airmax78 написав: Ты вообще не понял о чем я. Этих людей-функций за пределами Киева есть еще немного в Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Но большинство в Киеве. Они получили свой опыт и знания работая в головных офисах своих компаний в Киеве. Где этот опыт получат новые претенденты на работу на удаленке из регионов, которым Киев не нужен, потому что можно все делать из Сум или Херсона? А что делать? Где они научатся этому? Раньше заканчивал человек ВУЗ, приходил в офис и в живом общении с коллегами, под чьим-то руководством чему-то учился, постепенно становясь специалистом. Как сейчас будет? Закончил ВУЗ и давай ипашить на удаленке? А если ВУЗ в регионе - все еще хуже. Ты вообще не понял о чем я. Этих людей-функций за пределами Киева есть еще немного в Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Но большинство в Киеве. Они получили свой опыт и знания работая в головных офисах своих компаний в Киеве. Где этот опыт получат новые претенденты на работу на удаленке из регионов, которым Киев не нужен, потому что можно все делать из Сум или Херсона? А что делать? Где они научатся этому? Раньше заканчивал человек ВУЗ, приходил в офис и в живом общении с коллегами, под чьим-то руководством чему-то учился, постепенно становясь специалистом. Как сейчас будет? Закончил ВУЗ и давай ипашить на удаленке? А если ВУЗ в регионе - все еще хуже.

Интересно) А кто из тех, к кому ты обращался с вопросом, говорил о том, что офисов не станет? Я таких не помню. Помню, что звучали разные оценки уменьшения рабочих мест в пределах офиса. Я озвучивал сохранение 20-30% от штатного расписания (т.е. отказ от 70-80%, но не 100%).Молодые работники, вероятно, не будут переводиться на полную удаленку, пока не заслужат необходимое на то доверие - т.е. подтвердят свою экспертизу и самоорганизацию. А обучать их будут как в офисе, так и в формате удаленного общения с наставниками. Если на то будет необходимость, опытные их коллеги, работающие на полном удалении, будут направляться в офис в командировки, как ранее отправлялись в командировки из него