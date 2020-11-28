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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 лис, 2020 23:34
airmax78 написав: Serg-ik написав: airmax78 написав:
целая 6-метровая стена на выкинштейн.
и весь дом в целом построен так же, как эта стена?
Внутренние стены часто строят на отыпись. Потому что Застройщик понимает, что скорее всего их снесут. К внешним - претензий нет.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 00:21
airmax78 написав:
Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?
Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.
Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям, но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов... Понятно, что продажник, отвечающий за Киев и за Крыжополь - это разные уровни. Но мы говорим о должностях, подлежащих "виртуализации", а не взагалі по загалям
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Додано: Нед 29 лис, 2020 00:53
zРадио написав: airmax78 написав:
Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?
Ну ты и динозавр - человек, работу которого можно перевести в онлайн, работает не в Киеве и не Крыжополе! Он работает в таком-то подразделении такой-то компании, выполняя там ряд функций. Сейчас уже даже название должности - дело десятое. То, что в одной компании может называться Product Owner, в другой - директор направления, а состав работы один и тот же.
Опыт работы именно в Киеве если и нужен был кому, так это водителям. Но эти времена давно закончились с запуском GPS-сервисов...
Ты вообще не понял о чем я. Этих людей-функций за пределами Киева есть еще немного в Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Но большинство в Киеве. Они получили свой опыт и знания работая в головных офисах своих компаний в Киеве. Где этот опыт получат новые претенденты на работу на удаленке из регионов, которым Киев не нужен, потому что можно все делать из Сум или Херсона? А что делать? Где они научатся этому? Раньше заканчивал человек ВУЗ, приходил в офис и в живом общении с коллегами, под чьим-то руководством чему-то учился, постепенно становясь специалистом. Как сейчас будет? Закончил ВУЗ и давай ипашить на удаленке? А если ВУЗ в регионе - все еще хуже.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 01:17
airmax78 написав:
Ты вообще не понял о чем я. Этих людей-функций за пределами Киева есть еще немного в Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Но большинство в Киеве. Они получили свой опыт и знания работая в головных офисах своих компаний в Киеве. Где этот опыт получат новые претенденты на работу на удаленке из регионов, которым Киев не нужен, потому что можно все делать из Сум или Херсона? А что делать? Где они научатся этому? Раньше заканчивал человек ВУЗ, приходил в офис и в живом общении с коллегами, под чьим-то руководством чему-то учился, постепенно становясь специалистом. Как сейчас будет? Закончил ВУЗ и давай ипашить на удаленке? А если ВУЗ в регионе - все еще хуже.
Интересно) А кто из тех, к кому ты обращался с вопросом, говорил о том, что офисов не станет? Я таких не помню. Помню, что звучали разные оценки уменьшения рабочих мест в пределах офиса. Я озвучивал сохранение 20-30% от штатного расписания (т.е. отказ от 70-80%, но не 100%).
Молодые работники, вероятно, не будут переводиться на полную удаленку, пока не заслужат необходимое на то доверие - т.е. подтвердят свою экспертизу и самоорганизацию. А обучать их будут как в офисе, так и в формате удаленного общения с наставниками. Если на то будет необходимость, опытные их коллеги, работающие на полном удалении, будут направляться в офис в командировки, как ранее отправлялись в командировки из него
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Додано: Нед 29 лис, 2020 02:07
tobias Это Вы считаете условную ликвидность,умножая на окупаемость 100 ар. плат?Здесь изначально кроется ошибка-аренда может и просядет,не сильно думаю,в гривне,а вот квартиры в гривне будут только дорожать,не уверен,что синхронно с ростом курса,будут перекосы в обе стороны, т.е. рентабельность аренды неуклонно будет уменьшаться,приближаясь к европейской,где 100-120 ар. плат из области фантастики.И да,покупка для сдачи в аренду теряет всякую привлекательность.Как для столицы европейской страны у нас,в принципе,сейчас адекватные цены.Упадут только при избыточном предложении.Дабы держать нормальный уровень цен,не высокий и не низкий,-давно пора застройку в Киеве ограничить и четко планировать, застройщики сами семя топят в долгосрочной перспективе.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 07:25
zРадио написав: airmax78 написав:
Ты вообще не понял о чем я. Этих людей-функций за пределами Киева есть еще немного в Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Но большинство в Киеве. Они получили свой опыт и знания работая в головных офисах своих компаний в Киеве. Где этот опыт получат новые претенденты на работу на удаленке из регионов, которым Киев не нужен, потому что можно все делать из Сум или Херсона? А что делать? Где они научатся этому?
Раньше заканчивал человек ВУЗ, приходил в офис и в живом общении с коллегами, под чьим-то руководством чему-то учился, постепенно становясь специалистом. Как сейчас будет? Закончил ВУЗ и давай ипашить на удаленке? А если ВУЗ в регионе - все еще хуже.
Интересно) А кто из тех, к кому ты обращался с вопросом, говорил о том, что офисов не станет? Я таких не помню. Помню, что звучали разные оценки уменьшения рабочих мест в пределах офиса. Я озвучивал сохранение 20-30% от штатного расписания (т.е. отказ от 70-80%, но не 100%).
Молодые работники, вероятно, не будут переводиться на полную удаленку, пока не заслужат необходимое на то доверие - т.е. подтвердят свою экспертизу и самоорганизацию. А обучать их будут как в офисе, так и в формате удаленного общения с наставниками.
Если на то будет необходимость, опытные их коллеги, работающие на полном удалении, будут направляться в офис в командировки, как ранее отправлялись в командировки из него
А ще є варіанти, що так багато, як раніше, молодих робітників не буде потрібно )))
Всі інші на базовий дохід.
А ще є варіант, що депресія перейде у війну, і так у війнах і депресіях, ми будмо бовтатись 10-15 років.
Тому буде не питання - де навчати ))) а взагалі за що жити, і чи будеш ти, і майбутні молоді, живі через 2-5-15 років ))))
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Додано: Нед 29 лис, 2020 07:27
Хомякоид написав: zРадио написав: antey1969 написав:
Это если считать без конвертов, но мы же знаем...
Так мы же конверты не считаем нигде - ни в Киеве, ни в регионах. Почему размер конвертов в Киеве в доле (%) от белых зарплат должен быть выше, чем в регионах?
Размер взяток - да, вероятно. Конвертов - не вижу ни единой на то причины. Скорее наоборот, доля белого сектора в Киеве выше, чем где-либо еще, за счет высокой концентрации госучреждений и головных офисов крупных компаний
Вообще расказали историю, немного офигел.
Рабтает сотрудник в киевском ГО. Зарплата x.
x*3 платиться сотруднику со стороны левой компанией за представительство интересов.
Эту страну погубит корупция (С. Не момню уже с какого фильма) Что так и будем строной третьего мира
?
А чого ти так переймаєшся?
Україна буде страною 3-го світу, і дай Боже, що не стала страною 4-го світу - безлюдною.
Я б переймався, живучи в Німечині, щоб раптом на стати в осередку мусульманського повстання і захвату Ойропи )))
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Додано: Нед 29 лис, 2020 07:29
zРадио написав: airmax78 написав:
Ты вообще не понял о чем я. Этих людей-функций за пределами Киева есть еще немного в Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Но большинство в Киеве. Они получили свой опыт и знания работая в головных офисах своих компаний в Киеве. Где этот опыт получат новые претенденты на работу на удаленке из регионов, которым Киев не нужен, потому что можно все делать из Сум или Херсона? А что делать? Где они научатся этому? Раньше заканчивал человек ВУЗ, приходил в офис и в живом общении с коллегами, под чьим-то руководством чему-то учился, постепенно становясь специалистом. Как сейчас будет? Закончил ВУЗ и давай ипашить на удаленке? А если ВУЗ в регионе - все еще хуже.
Интересно) А кто из тех, к кому ты обращался с вопросом, говорил о том, что офисов не станет?
Я таких не помню. Помню, что звучали разные оценки уменьшения рабочих мест в пределах офиса. Я озвучивал сохранение 20-30% от штатного расписания (т.е. отказ от 70-80%, но не 100%).
Молодые работники, вероятно, не будут переводиться на полную удаленку, пока не заслужат необходимое на то доверие - т.е. подтвердят свою экспертизу и самоорганизацию. А обучать их будут как в офисе, так и в формате удаленного общения с наставниками. Если на то будет необходимость, опытные их коллеги, работающие на полном удалении, будут направляться в офис в командировки, как ранее отправлялись в командировки из него
Імхо, то тема нового докладу МВФ: "Україна - країна без офісів", і як тепер жити ))))
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Додано: Нед 29 лис, 2020 08:28
airmax78 написав:
Про удаленку, Киев никому не нужен и можно работать из Крыжополя с таким же успехом и вот это все. Скажите, а кто из нормальных работодателей возьмет человека с опытом работы в Крыжополе?
Ну подумайте сами, например человек работает из задрищенска удаленно из своей хаты. Если бы он работал из лендлордного хруща в Киеве - то разница была бы? В киевском хруще стены помогают быть более опытным? Совет - заведите страничку в линкедин. Гляньте что требуется в современном мире.
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