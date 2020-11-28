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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5724572557265727

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 214
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
5%
10
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Україна буде страною 3-го світу, і дай Боже, що не стала страною 4-го світу - безлюдною.

Исходя из новостей с Европы - безлюдной не будет. Смотрел DW - в Италии очень растет безработица. ВВП Германии падает. Скоро наши нелегалы-гастарбайстеры станут ненужны.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:38

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zрадіо, Ейр... вам не набридло ? Купіть лінійки і міряйте по ранках собі причандалля , потім у приваті сперечайтесь за результати !
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Где этот опыт получат новые претенденты на работу на удаленке из регионов, которым Киев не нужен, потому что можно все делать из Сум или Херсона? А что делать? Где они научатся этому? Раньше заканчивал человек ВУЗ, приходил в офис и в живом общении с коллегами, под чьим-то руководством чему-то учился, постепенно становясь специалистом. Как сейчас будет? Закончил ВУЗ и давай ипашить на удаленке? А если ВУЗ в регионе - все еще хуже.

К нам в консалтинг уже во время удаленки нанимались новые молодые сотрудники? офис не посещали для работы. Современный мир - он такое - есть у людей компьютеры и интернет - там есть инструкции и zoom.
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