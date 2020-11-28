Исходя из новостей с Европы - безлюдной не будет. Смотрел DW - в Италии очень растет безработица. ВВП Германии падает. Скоро наши нелегалы-гастарбайстеры станут ненужны.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 08:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 29 лис, 2020 08:38
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Zрадіо, Ейр... вам не набридло ? Купіть лінійки і міряйте по ранках собі причандалля , потім у приваті сперечайтесь за результати !
Гілка перетворилась на поле вашого дитячого пубертатного позиціонування !
Велике прохання писати по суті або перейти в ПП , вайбер, воцап і тп .
Додано: Нед 29 лис, 2020 08:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К нам в консалтинг уже во время удаленки нанимались новые молодые сотрудники? офис не посещали для работы. Современный мир - он такое - есть у людей компьютеры и интернет - там есть инструкции и zoom.
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